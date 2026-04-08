Nie żyje scenarzysta Arne Olsen. To on napisał filmowe "Power Rangers"

Zmarł Arne Olsen – scenarzysta znany m.in. z filmu "Power Rangers" (opartego oczywiście na kultowym serialu) oraz komedii "Półtora gliniarza". Miał 64 lata.
Arne Olsen - kariera
Olsen zmarł 4 kwietnia w Vancouver w wyniku powikłań związanych z chorobą nowotworową. Informację o jego śmierci przekazała portalowi Deadline jego żona, Dianne Olsen.
Urodzony w Vancouver twórca w wieku 21 lat przeniósł się do Los Angeles, by rozwijać karierę scenarzysty. Po ukończeniu American Film Institute współtworzył m.in. scenariusz do filmu akcji "Czerwony skorpion
" z Dolphem Lundgrenem
. Przełomem w jego karierze był scenariusz do wspomnianego "Półtora gliniarza
" - komedii o detektywie współpracującym z ośmioletnim świadkiem zbrodni. W filmie zagrali Burt Reynolds
oraz młody Norman D. Golden II
.
W kolejnych latach Olsen pracował przy takich produkcjach jak "Wszystkie psy idą do nieba 2
", "Ucieczka z Atlantydy
" czy horror "Hybryda
" z Corym Monteithem
. Filmowa wersja "Power Rangers" ukazała się w 1995 roku i choć nie była bezpośrednio związana z fabułą, to pojawiła się w nim obsada znana z małego ekranu.
W 2000 roku napisał i wyreżyserował film "Odrobina szaleństwa
", który zdobył osiem nominacji do kanadyjskich nagród Genie i jedną statuetkę za muzykę. Jego ostatnim projektem scenopisarskim był thriller "Distorted
" z Johnem Cusackiem
i Christiną Ricci
.
Poza pracą w branży filmowej Olsen
był także wykładowcą scenopisarstwa na Capilano University oraz Vancouver Film School.
"Distorted" - zwiastun