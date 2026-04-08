Newsy Filmy Nie żyje scenarzysta Arne Olsen. To on napisał filmowe "Power Rangers"
Deadline / autor: /
Zmarł Arne Olsen – scenarzysta znany m.in. z filmu "Power Rangers" (opartego oczywiście na kultowym serialu) oraz komedii "Półtora gliniarza". Miał 64 lata.

Olsen zmarł 4 kwietnia w Vancouver w wyniku powikłań związanych z chorobą nowotworową. Informację o jego śmierci przekazała portalowi Deadline jego żona, Dianne Olsen.

Urodzony w Vancouver twórca w wieku 21 lat przeniósł się do Los Angeles, by rozwijać karierę scenarzysty. Po ukończeniu American Film Institute współtworzył m.in. scenariusz do filmu akcji "Czerwony skorpion" z Dolphem Lundgrenem. Przełomem w jego karierze był scenariusz do wspomnianego "Półtora gliniarza" - komedii o detektywie współpracującym z ośmioletnim świadkiem zbrodni. W filmie zagrali Burt Reynolds oraz młody Norman D. Golden II.

W kolejnych latach Olsen pracował przy takich produkcjach jak "Wszystkie psy idą do nieba 2", "Ucieczka z Atlantydy" czy horror "Hybryda" z Corym Monteithem. Filmowa wersja "Power Rangers" ukazała się w 1995 roku i choć nie była bezpośrednio związana z fabułą, to pojawiła się w nim obsada znana z małego ekranu.

W 2000 roku napisał i wyreżyserował film "Odrobina szaleństwa", który zdobył osiem nominacji do kanadyjskich nagród Genie i jedną statuetkę za muzykę. Jego ostatnim projektem scenopisarskim był thriller "Distorted" z Johnem Cusackiem i Christiną Ricci.

Poza pracą w branży filmowej Olsen był także wykładowcą scenopisarstwa na Capilano University oraz Vancouver Film School.

