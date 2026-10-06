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Zmarł George Fenton. Kompozytor muzyki do "Dnia świstaka", "Gandhiego" i "Krzyku wolności" miał 76 lat

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zmar%C5%82+George+Fenton.+Kompozytor+muzyki+do+%22Dnia+%C5%9Bwistaka%22%2C+%22Gandhiego%22+i+%22Krzyku+wolno%C5%9Bci%22+mia%C5%82+76+lat-168948
Zmarł George Fenton. Kompozytor muzyki do &quot;Dnia świstaka&quot;, &quot;Gandhiego&quot; i &quot;Krzyku wolności&quot; miał 76 lat
źródło: Getty Images
autor: Anne Cusack
Nie żyje George Fenton, pięciokrotnie nominowany do Oscara kompozytor muzyki filmowej, znany m.in. z "Gandhiego", "Niebezpiecznych związków", "Dnia świstaka" i "Masz wiadomość". Miał 76 lat.

Informację o śmierci muzyka przekazała jego rodzina. W oświadczeniu stwierdzono, że śmierć Fentona była niespodziewana, ale nie podano przyczyny. 

Początki kariery



GettyImages-2240221065.jpg Getty Images © Anadolu


Fenton urodził się 19 października 1949 roku w Anglii. Muzyką zajmował się od najmłodszych lat, ucząc się gry na organach kościelnych. Zamiast studiów wybrał karierę artystyczną. Występował w zespołach, a jednocześnie próbował swoich sił jako aktor. W 1968 roku został obsadzony w sztuce "Forty Years On" Alana Bennetta.

Z czasem coraz mocniej skupiał się na komponowaniu. W 1974 roku otrzymał od reżysera Petera Gilla propozycję napisania muzyki do "Wieczoru Trzech Króli" dla Royal Shakespeare Company. Był to początek trwającej dekady kariery, podczas której Fenton tworzył muzykę do filmów, seriali, spektakli teatralnych i dokumentów.

Gdzie słyszeliśmy muzykę Fentona?




Wśród najbardziej znanych produkcji, do których skomponował muzykę, znalazły się "Gandhi", "Krzyk wolności", "Niebezpieczne związki", "Fisher King", "Dzień świstaka", "Mary Reilly", "Długo i szczęśliwie", "Masz wiadomość", "Anna i król", "Dziewczyna z Alabamy", "Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta", "Czarownica" czy "Ja, Daniel Blake".

Fenton miał również na koncie muzykę do cenionych seriali przyrodniczych. Współpracował m.in. z Davidem Attenboroughem przy "Na ścieżkach życia" i "Życiu pośród lodu", a także przy "Błękitnej planecie" i "Planecie Ziemia".

W trakcie kariery zdobył dwie nagrody Emmy i otrzymał dwie nominacje do Grammy. Pięciokrotnie był również nominowany do Oscara. Walczył o statuetkę za muzykę do "Gandhiego", "Krzyku wolności", "Niebezpiecznych związków" i "Fisher King", a także za piosenkę "Cry Freedom" z filmu "Krzyk wolności".

"Gandhi" - zwiastun



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