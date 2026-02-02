Newsy Filmy Inne Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"
Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"

Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. &quot;Domu dobrego&quot; i &quot;Kleru&quot;
Wczoraj zmarł Janusz Hetman - ceniony producent filmowy, współtwórca Studia Lucky Bob od początku jego istnienia oraz członek Polskiej Akademii Filmowej. Był zaangażowany w realizację wielu głośnych i istotnych projektów.

Hetman był m.in. producentem filmów Wojciecha Smarzowskiego "Weseלe" i "Dom dobry", producentem wykonawczym "Pod Mocnym Aniołem" oraz koproducentem w filmie "Kler", który był wielkim sukcesem frekwencyjnym.

Dorobek Hetmana obejmował także międzynarodowe projekty. Na różnych etapach kariery pracował z twórcami światowego formatu - Romanem Polańskim ("The Palace"), Jerzym Skolimowskim ("IO"), Davidem Lynchem ("Inland Empire") oraz Peterem Weirem ("Pan i władca: Na krańcu świata").

Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora oraz wiceprezesa Fundacji Tumult, organizującej Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Z tego powodu zawodowo związany był również z Toruniem i środowiskiem festiwalowym.

W opublikowanym oświadczeniu przedstawiciele Lucky Bob tak żegnają Janusza Hetmana: Kochał sztukę w każdym wymiarze i aspekcie, kochał ludzi, a nade wszystko, kochał życie, z którego czerpał pełnymi garściami. Odejście Janka to niepowetowana strata dla jego rodziny, dla nas - przyjaciół i współpracowników, dla polskiej kultury, a w szczególności polskiego filmu.

