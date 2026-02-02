Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"

Wczoraj zmarł Janusz Hetman - ceniony producent filmowy, współtwórca Studia Lucky Bob od początku jego istnienia oraz członek Polskiej Akademii Filmowej. Był zaangażowany w realizację wielu głośnych i istotnych projektów.
Dokonania Janusza Hetmana
Hetman był m.in. producentem filmów Wojciecha Smarzowskiego
"Weseלe
" i "Dom dobry
", producentem wykonawczym "Pod Mocnym Aniołem
" oraz koproducentem w filmie "Kler
", który był wielkim sukcesem frekwencyjnym. Dorobek Hetmana obejmował także międzynarodowe projekty.
Na różnych etapach kariery pracował z twórcami światowego formatu - Romanem Polańskim
("The Palace
"), Jerzym Skolimowskim
("IO
"), Davidem Lynchem
("Inland Empire") oraz Peterem Weirem
("Pan i władca: Na krańcu świata
"). Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora oraz wiceprezesa Fundacji Tumult, organizującej Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.
Z tego powodu zawodowo związany był również z Toruniem i środowiskiem festiwalowym.
W opublikowanym oświadczeniu przedstawiciele Lucky Bob tak żegnają Janusza Hetmana: Kochał sztukę w każdym wymiarze i aspekcie, kochał ludzi, a nade wszystko, kochał życie, z którego czerpał pełnymi garściami. Odejście Janka to niepowetowana strata dla jego rodziny, dla nas - przyjaciół i współpracowników, dla polskiej kultury, a w szczególności polskiego filmu.
