Nie żyje Matt Clark. Występował u boku m.in. Eastwooda i Wayne'a
Filmy / Inne

The Hollywood Reporter
źródło: Getty Images
autor: David Livingston
Do sieci trafiła informacja, że zmarł Matt Clark - charakterystyczny aktor drugoplanowy, znany z licznych ról w westernach i klasycznych produkcjach Hollywood. Miał 89 lat. Informację o śmierci przekazała jego córka, producentka Amiee Clark. Aktor zmarł w niedzielę w Austin. Kilka miesięcy wcześniej doznał poważnego urazu kręgosłupa.

Kariera Matta Clarka




Clark występował m.in. u boku Clinta Eastwooda w filmach "Wyjęty spod prawa Josey Wales", "Oszukany" i "Droga do Nashville", a także w produkcjach z udziałem Johna Wayne'a ("Kowboje") czy Paula Newmana ("Sędzia z Teksasu"). Na ekranie partnerował również Robertowi Redfordowi w filmach "Jeremiah Johnson" i "Więzień Brubaker". W tej drugiej zagrał jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych ról - wcielił się tam w Purcella, urzędnika byłego naczelnika więzienia.

W filmografii znalazły się także takie tytuły jak "W upalną noc", "Pat Garrett i Billy Kid", "Kierowca", "Powrót do Krainy Oz" czy "Powrót do przyszłości III" oraz "Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie". Łącznie wystąpił w ponad 120 produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Clark był szczególnie kojarzony z westernami, w których zresztą czuł się najlepiej. W jednym z wywiadów z lat 90. stwierdził: Uwielbiałem je! To było jak spełnienie dziecięcych marzeń: zakładać ostrogi i ruszać na plan. Miał też doświadczenie z reżyserią. W 1988 roku nakręcił film "Mój ojciec" z udziałem Martina Sheena.

Hołd zmarłemu oddali przedstawiciele filmowej branży. Reżyser Gary Rosen podkreślił, że Clark był aktorem, który definiował złotą erę Hollywood i potrafił uczynić każdą scenę niezapomnianą, często kradnąc ją największym gwiazdom. Brian Helgeland wspominał z kolei jego profesjonalizm na planie filmu "42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy". Stwierdziił, że mimo ogromnego doświadczenia Clark pozostawał zaangażowany, otwarty na improwizację i w pełni oddany swojej roli.

"42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" - zwiastun




