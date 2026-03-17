Nie żyje Matt Clark. Występował u boku m.in. Eastwooda i Wayne'a

Do sieci trafiła informacja, że zmarł Matt Clark - charakterystyczny aktor drugoplanowy, znany z licznych ról w westernach i klasycznych produkcjach Hollywood. Miał 89 lat. Informację o śmierci przekazała jego córka, producentka Amiee Clark. Aktor zmarł w niedzielę w Austin. Kilka miesięcy wcześniej doznał poważnego urazu kręgosłupa.
Kariera Matta Clarka Clark
występował m.in. u boku Clinta Eastwooda
w filmach "Wyjęty spod prawa Josey Wales
", "Oszukany
" i "Droga do Nashville
", a także w produkcjach z udziałem Johna Wayne'a
("Kowboje
") czy Paula Newmana
("Sędzia z Teksasu
"). Na ekranie partnerował również Robertowi Redfordowi
w filmach "Jeremiah Johnson
" i "Więzień Brubaker
". W tej drugiej zagrał jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych ról - wcielił się tam w Purcella, urzędnika byłego naczelnika więzienia.
W filmografii znalazły się także takie tytuły jak "W upalną noc
", "Pat Garrett i Billy Kid
", "Kierowca
", "Powrót do Krainy Oz
" czy "Powrót do przyszłości III
" oraz "Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie
". Łącznie wystąpił w ponad 120 produkcjach filmowych i telewizyjnych.
Clark był szczególnie kojarzony z westernami, w których zresztą czuł się najlepiej.
W jednym z wywiadów z lat 90. stwierdził: Uwielbiałem je! To było jak spełnienie dziecięcych marzeń: zakładać ostrogi i ruszać na plan.
Miał też doświadczenie z reżyserią. W 1988 roku nakręcił film "Mój ojciec
" z udziałem Martina Sheena
.
Hołd zmarłemu oddali przedstawiciele filmowej branży. Reżyser Gary Rosen
podkreślił, że Clark
był aktorem, który definiował złotą erę Hollywood i potrafił uczynić każdą scenę niezapomnianą, często kradnąc ją największym gwiazdom. Brian Helgeland
wspominał z kolei jego profesjonalizm na planie filmu "42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy
". Stwierdziił, że mimo ogromnego doświadczenia Clark
pozostawał zaangażowany, otwarty na improwizację i w pełni oddany swojej roli.
