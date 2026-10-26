Zmarł Walter Koenig, gwiazdor "Star Treka". Miał 90 lat

Walter Koenig, aktor znany z roli Pavla Czehowa w oryginalnym serialu "Star Trek", zmarł w wieku 90 lat. Informację przekazał Zachery McGinnis, który poinformował na Facebooku, że artysta odszedł z przyczyn naturalnych.
Walter Koenig – największe kinowe osiągnięciaKoenig
urodził się 14 września 1936 roku w Chicago. Zanim rozpoczął karierę aktorską, przez krótki czas zajmował się tańcem. W latach 60. pojawiał się gościnnie w takich produkcjach jak "Combat!
", "Ben Casey
" i "Columbo
", a także wystąpił w pilotażowym odcinku "Szpitala miejskiego
". Przełom przyszedł w 1967 roku, kiedy dołączył do obsady "Star Treka
" jako Pavel Czehow, rosyjsko-amerykański nawigator USS Enterprise. W drugim i trzecim sezonie serialu, emitowanych w latach 1967-1969, jego bohater stał się jednym z członków załogi, a aktor powrócił do tej roli w siedmiu pierwszych filmach kinowych z serii.
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Walter Koenig w "Star Treku"
Choć dziś "Star Trek
" należy do najważniejszych fenomenów popkultury, podczas pierwotnej emisji nie był telewizyjnym przebojem. Dopiero powtórki w latach 70. przyciągnęły szeroką publiczność i zapoczątkowały rozwój ogromnego uniwersum, które przez sześć dekad gromadziło miliony fanów.
Powrót Koeniga na wielki ekran nastąpił w 1979 roku za sprawą filmu "Star Trek
", który ponownie połączył oryginalną obsadę. Aktor pojawił się również w filmie "Star Trek VII: Pokolenia
" z 1994 roku, gdzie przedstawiono nowego kapitana Enterprise, Jean-Luca Picarda, granego przez Patricka Stewarta
.
Po śmierci Koeniga jedynymi żyjącymi głównymi członkami obsady oryginalnego serialu pozostają George Takei
i William Shatner
, czyli niezapomniany kapitan James T. Kirk.
Nie tylko "Star Trek"
Kariera Koeniga nie ograniczała się do jednej kultowej postaci. W latach 90. zdobył kolejną rozpoznawalną rolę jako Alfred Bester, wysoki rangą oficer Psi Corps w serialu science fiction "Babylon 5
". Występował także w produkcjach telewizyjnych, np. w "Diagnozie morderstwo
", a w animowanej "Futuramie
" zagrał samego siebie. Ponadto użyczał głosu Czehowowi w grach wideo i innych produkcjach związanych ze "Star Trekiem", a pod koniec lat 2010. brał udział w nagraniach animowanego serialu Netfliksa "Stretch Armstrong i Flex Fighterzy
".
Aktora pożegnało już wiele hollywoodzkich gwiazd, w tym George Takei
, odtwórca roli Hikaru Sulu w oryginalnym serialu. McGinnis podkreślił, że Koenig pozostawił po sobie dziedzictwo wykraczające poza ekran, a podczas spotkań z fanami wyróżniał się życzliwością, poczuciem humoru i autentycznym zainteresowaniem społecznością skupioną wokół "Star Treka".