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Zmarł Walter Koenig, gwiazdor "Star Treka". Miał 90 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zmar%C5%82+Walter+Koenig%2C+gwiazdor+%22Star+Treka%22.+Mia%C5%82+90+lat-169324
Zmarł Walter Koenig, gwiazdor &quot;Star Treka&quot;. Miał 90 lat
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Walter Koenig, aktor znany z roli Pavla Czehowa w oryginalnym serialu "Star Trek", zmarł w wieku 90 lat. Informację przekazał Zachery McGinnis, który poinformował na Facebooku, że artysta odszedł z przyczyn naturalnych. 

Walter Koenig – największe kinowe osiągnięcia


Koenig urodził się 14 września 1936 roku w Chicago. Zanim rozpoczął karierę aktorską, przez krótki czas zajmował się tańcem. W latach 60. pojawiał się gościnnie w takich produkcjach jak "Combat!", "Ben Casey" i "Columbo", a także wystąpił w pilotażowym odcinku "Szpitala miejskiego". Przełom przyszedł w 1967 roku, kiedy dołączył do obsady "Star Treka" jako Pavel Czehow, rosyjsko-amerykański nawigator USS Enterprise. W drugim i trzecim sezonie serialu, emitowanych w latach 1967-1969, jego bohater stał się jednym z członków załogi, a aktor powrócił do tej roli w siedmiu pierwszych filmach kinowych z serii.

GettyImages-691253452.jpg Getty Images © CBS Photo Archive
Walter Koenig w "Star Treku"
Choć dziś "Star Trek" należy do najważniejszych fenomenów popkultury, podczas pierwotnej emisji nie był telewizyjnym przebojem. Dopiero powtórki w latach 70. przyciągnęły szeroką publiczność i zapoczątkowały rozwój ogromnego uniwersum, które przez sześć dekad gromadziło miliony fanów.

Powrót Koeniga na wielki ekran nastąpił w 1979 roku za sprawą filmu "Star Trek", który ponownie połączył oryginalną obsadę. Aktor pojawił się również w filmie "Star Trek VII: Pokolenia" z 1994 roku, gdzie przedstawiono nowego kapitana Enterprise, Jean-Luca Picarda, granego przez Patricka Stewarta

Po śmierci Koeniga jedynymi żyjącymi głównymi członkami obsady oryginalnego serialu pozostają George Takei i William Shatner, czyli niezapomniany kapitan James T. Kirk.

Nie tylko "Star Trek"



Kariera Koeniga nie ograniczała się do jednej kultowej postaci. W latach 90. zdobył kolejną rozpoznawalną rolę jako Alfred Bester, wysoki rangą oficer Psi Corps w serialu science fiction "Babylon 5". Występował także w produkcjach telewizyjnych, np. w "Diagnozie morderstwo", a w animowanej "Futuramie" zagrał samego siebie. Ponadto użyczał głosu Czehowowi w grach wideo i innych produkcjach związanych ze "Star Trekiem", a pod koniec lat 2010. brał udział w nagraniach animowanego serialu Netfliksa "Stretch Armstrong i Flex Fighterzy".

Aktora pożegnało już wiele hollywoodzkich gwiazd, w tym George Takei, odtwórca roli Hikaru Sulu w oryginalnym serialu. McGinnis podkreślił, że Koenig pozostawił po sobie dziedzictwo wykraczające poza ekran, a podczas spotkań z fanami wyróżniał się życzliwością, poczuciem humoru i autentycznym zainteresowaniem społecznością skupioną wokół "Star Treka".

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