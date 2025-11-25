Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki "Opowieści z Narnii"

W wieku 98 lat zmarła Jill Freud, brytyjska aktorka, a także pierwowzór postaci Łucji Pevensie z "Opowieści z Narnii". Informację o śmierci przekazała jej córka, Emma Freud. Przybliżyła też historię życia mamy.
Losy Jill Freud
Jak doszło do tego, że Freud stała się inspiracją dla C.S. Lewisa? Getty Images © Ron Burton
Urodzona jako June Flewett aktorka w wieku 16 lat została ewakuowana z bombardowanego Londynu do podoxfordzkiej miejscowości, gdzie pod opiekę przyjęli ją właśnie Lewis - którego nazywała wówczas Jack – oraz jego przybrana matka. Dopiero po kilku tygodniach dziewczyna odkryła, że mieszka u pisarza, którego twórczość znała i ceniła. Co ciekawe, w Oxfordzie poznała także jego bliskich przyjaciół: J.R.R. Tolkiena
oraz Alexandra Fleminga, odkrywcę penicyliny. O tym, że była pierwowzorem Łucji, dowiedziała się dopiero wiele lat po publikacji "Opowieści z Narnii
", korespondując z pasierbem pisarza.
Po podjęciu nauki w Royal Academy of Dramatic Art, aktorka przyjęła pseudonim artystyczny Jill Raymond i zrobiła karierę w londyńskim West Endzie, a także występowała w radiu i regularnie pojawiała się w produkcjach telewizyjnych. W 1950 roku poślubiła Clementa Freuda
, znanego prezentera i wnuka Sigmunda Freuda. W kolejnych latach prowadziła zespoły teatralne w Suffolk, dając pracę setkom aktorów. Jej ostatnią rolą filmową była Pat, gospodyni na Downing Street w filmie "To właśnie miłość
", który napisał i wyreżyserował Richard Curtis
, dziś mąż jej córki. Jill Freud
była matką pięciorga dzieci, babcią siedemnaściorga wnuków i prababcią siódemki prawnuków.
"Opowieści z Narnii" - zwiastun