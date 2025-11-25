Newsy Filmy Inne Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki "Opowieści z Narnii"
Inne / Filmy

Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki "Opowieści z Narnii"

Deadline / autor: /
Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki &quot;Opowieści z Narnii&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dan Kitwood
W wieku 98 lat zmarła Jill Freud, brytyjska aktorka, a także pierwowzór postaci Łucji Pevensie z "Opowieści z Narnii". Informację o śmierci przekazała jej córka, Emma Freud. Przybliżyła też historię życia mamy.

Losy Jill Freud



GettyImages-86000123.jpg Getty Images © Ron Burton


Jak doszło do tego, że Freud stała się inspiracją dla C.S. Lewisa? Urodzona jako June Flewett aktorka w wieku 16 lat została ewakuowana z bombardowanego Londynu do podoxfordzkiej miejscowości, gdzie pod opiekę przyjęli ją właśnie Lewis - którego nazywała wówczas Jack – oraz jego przybrana matka. Dopiero po kilku tygodniach dziewczyna odkryła, że mieszka u pisarza, którego twórczość znała i ceniła. Co ciekawe, w Oxfordzie poznała także jego bliskich przyjaciół: J.R.R. Tolkiena oraz Alexandra Fleminga, odkrywcę penicyliny. O tym, że była pierwowzorem Łucji, dowiedziała się dopiero wiele lat po publikacji "Opowieści z Narnii", korespondując z pasierbem pisarza.

Po podjęciu nauki w Royal Academy of Dramatic Art, aktorka przyjęła pseudonim artystyczny Jill Raymond i zrobiła karierę w londyńskim West Endzie, a także występowała w radiu i regularnie pojawiała się w produkcjach telewizyjnych. W 1950 roku poślubiła Clementa Freuda, znanego prezentera i wnuka Sigmunda Freuda. W kolejnych latach prowadziła zespoły teatralne w Suffolk, dając pracę setkom aktorów. Jej ostatnią rolą filmową była Pat, gospodyni na Downing Street w filmie "To właśnie miłość", który napisał i wyreżyserował Richard Curtis, dziś mąż jej córki. 

Jill Freud była matką pięciorga dzieci, babcią siedemnaściorga wnuków i prababcią siódemki prawnuków.

