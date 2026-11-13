Zmiany w DC mogą mocno wpłynąć na "Man of Tomorrow" Gunna. Nowe plotki

Przyszłość "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana" Jamesa Gunna, może wyglądać inaczej, niż pierwotnie zakładano. Wraz z odejściem reżysera z kierownictwa DC Studios (1 grudnia zastąpi go Jeremy Latcham) pojawiły się doniesienia, że nowe władze zamierzają ingerować w kształt filmu. Na razie są to jednak niepotwierdzone informacje, pochodzące z branżowych pogłosek i doniesień medialnych.
Kontynuację "Supermana" czekają zmiany?
O możliwych zmianach napisał Owen Gleiberman z "Variety". Przywołał krążącą w branży plotkę, według której nowe władze studia nie były zadowolone z kierunku, w jakim zmierza "Man of Tomorrow
". Pojawiły się też sugestie, że z filmu mogą zniknąć liczne nawiązania i niespodzianki przygotowane przez Gunna
.
Podobne informacje przekazał serwis Nexus Point News. Według jego źródeł nie jest jasne, czy Gunn
zachowa prawo do ostatecznej wersji filmu. Wśród możliwych zmian wymienia się również usunięcie części gościnnych występów oraz dodatkowe zdjęcia. Niektóre postacie, które nie pasują do nowej wizji uniwersum DC, mają rzekomo nie pojawić się w gotowej produkcji. W tym kontekście wymieniane są Blue Beetle i Supergirl
, a także Wonder Woman
- w tę postać w krótkim występie miała ponoć wcielić się Adria Arjona
.
Doniesienia sugerują zarazem, że David Corenswet
może pozostać odtwórcą roli Supermana
mimo zmian na kierowniczych stanowiskach. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ani tych planów, ani informacji o ewentualnym przemontowaniu filmu czy usuwaniu poszczególnych postaci.
"Man of Tomorrow
" wciąż ma zaplanowaną premierę na 9 lipca 2027 roku.
"Superman" - zwiastun