Znamy laureatów konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO 2026

Wręczenie nagród odbyło się w środę 29 kwietnia podczas uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.
W puli nagród było do wzięcia 75 tys. zł. Oto scenariusze, które wygrały:
KATEGORIA FILM Nagroda Główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 20 000 zł
scenariusz "Gorączka złota" - Wojciech Tubaja
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ex aequo – po 10 000 zł
scenariusze "Nowy mężczyzna" - Joanna Didik i Jacek Papis oraz "Splendor" - Artur Michalik
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 10 000 zł
scenariusz "Baśka, wio!" - Monika Zięba
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 5 000 zł
scenariusz "Czy jestem w moim domu" – Ida Kafka
KATEGORIA FILM 15 MINUT Nagroda Główna Fundacji Kyoto-Kraków – 10 000 zł
scenariusz "Widok z piętra wyżej" - Magdalena Król
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 5 000 zł
scenariusz "Pierwsze i ostatnie" - Łukasz Krzemiński Wyróżnienia Fundacji Kyoto-Kraków ex aequo - po 2 500 zł
scenariusze Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak i Puste pola - Andrzej Urbański
JURORZY I KOMISJE SELEKCYJNE
Konkursowe scenariusze oceniali w tym roku:
KATEGORIA FILM Katarzyna Klimkiewicz
- reżyserka i scenarzystka, przewodnicząca jury Michał Komar
– scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy Grzegorz Stępniak
- eseista, dramaturg, dyrektor artystyczny festiwalu OFF Camera Agnieszka Glińska
- reżyserka Leszek Dawid
- reżyser i scenarzysta
KATEGORIA FILM 15 MINUT Agnieszka Będkowska
– producentka, dyrektor WFDiF, przewodnicząca jury Joanna Krauze
– konsultantka scenariuszowa Filip Marczewski
– reżyser, scenarzysta, dyrektor Wajda School & Studio
W komisjach selekcyjnych zasiadali:
Kategoria FILM Michał Walczak
, Borys Lankosz
, Magdalena Sendecka, Małgorzata Sobieszczańska
, Andrzej Titkow
Kategoria FILM 15 MINUT Denijal Hasanović
, Katarzyna Madaj-Kozłowska
, Tomasz Jurkiewicz
W finale konkursu znalazło się 10 scenariuszy filmów pełnometrażowych oraz 6 scenariuszy filmów krótkometrażowych. Kategoria FILM
1. Nie noś jej, bo się przyzwyczai - Grzegorz Krawiec
2. Gorączka złota - Wojciech Tubaja
3. Na zawsze - Piotr Tołoczko
4. 12 lat miłości - Magdalena Zarębska
5. Nowy mężczyzna - Joanna Didik, Jacek Papis
6. Baśka wio! - Monika Zięba
7. Splendor - Artur Michalik
8. Czy jestem w moim domu - Ida Kafka
9. Pierwsi ludzie - Paweł Herman, Damian Dąbek
10. Porwać króla - Adrian Apanel Kategoria FILM 15 MINUT
1. Nie każdemu równo świeci słońce - Aleksander Salamon
2. Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński
3. Powiedz im tylko - Ewa Małecki
4. Puste pola - Andrzej Urbański
5. Widok z piętra wyżej - Magdalena Król
6. Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak
Wszyscy, którym udało się wejść do ścisłego finału, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji scenariuszowych w Szkole Wajdy. W kategorii filmów krótkometrażowych finaliści zyskują także możliwość realizacji filmu przez Wajda Studio i WFDiF na bazie scenariusza wybranego spośród tekstów finałowych.
Konkurs scenariuszowy SCRIPT PRO jest najstarszym i najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.
Organizatorzy konkursu: Wajda School, Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Fundacją Kyoto-Kraków i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.