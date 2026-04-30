Znamy laureatów konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO 2026

Informacja nadesłana
Wręczenie nagród odbyło się w środę 29 kwietnia podczas uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.  

W puli nagród było do wzięcia 75 tys. zł. Oto scenariusze, które wygrały:

KATEGORIA FILM

Nagroda Główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 20 000 zł  
scenariusz "Gorączka złota" - Wojciech Tubaja  

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ex aequo – po 10 000 zł
 scenariusze "Nowy mężczyzna" - Joanna Didik i Jacek Papis oraz "Splendor" - Artur Michalik
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 10 000 zł  scenariusz "Baśka, wio!" - Monika Zięba
 Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 5 000 zł  scenariusz "Czy jestem w moim domu" – Ida Kafka

KATEGORIA FILM 15 MINUT

Nagroda Główna Fundacji Kyoto-Kraków – 10 000 zł 
scenariusz "Widok z piętra wyżej" - Magdalena Król  

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 5 000 zł 
scenariusz "Pierwsze i ostatnie" - Łukasz Krzemiński

Wyróżnienia Fundacji Kyoto-Kraków ex aequo - po 2 500 zł 
scenariusze Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak i Puste pola - Andrzej Urbański


JURORZY I KOMISJE SELEKCYJNE

Konkursowe scenariusze oceniali w tym roku:

KATEGORIA FILM
Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka i scenarzystka, przewodnicząca jury
Michał Komar – scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy
Grzegorz Stępniak - eseista, dramaturg, dyrektor artystyczny festiwalu OFF Camera
Agnieszka Glińska - reżyserka
Leszek Dawid - reżyser i scenarzysta

KATEGORIA FILM 15 MINUT
Agnieszka Będkowska – producentka, dyrektor WFDiF, przewodnicząca jury
Joanna Krauze – konsultantka scenariuszowa
Filip Marczewski – reżyser, scenarzysta, dyrektor Wajda School & Studio

W komisjach selekcyjnych zasiadali:


Kategoria FILM
Michał Walczak, Borys Lankosz, Magdalena Sendecka, Małgorzata Sobieszczańska, Andrzej Titkow


Kategoria FILM 15 MINUT
Denijal Hasanović, Katarzyna Madaj-Kozłowska, Tomasz Jurkiewicz

W finale konkursu znalazło się 10 scenariuszy filmów pełnometrażowych oraz 6 scenariuszy filmów krótkometrażowych. 

Kategoria FILM 
1. Nie noś jej, bo się przyzwyczai - Grzegorz Krawiec
2. Gorączka złota - Wojciech Tubaja
3. Na zawsze - Piotr Tołoczko
4. 12 lat miłości - Magdalena Zarębska
5. Nowy mężczyzna - Joanna Didik, Jacek Papis
6. Baśka wio! - Monika Zięba
7. Splendor - Artur Michalik
8. Czy jestem w moim domu - Ida Kafka
9. Pierwsi ludzie - Paweł Herman, Damian Dąbek
10. Porwać króla - Adrian Apanel

Kategoria FILM 15 MINUT
1. Nie każdemu równo świeci słońce - Aleksander Salamon
2. Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński
3. Powiedz im tylko - Ewa Małecki
4. Puste pola - Andrzej Urbański
5. Widok z piętra wyżej - Magdalena Król
6. Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak

Wszyscy, którym udało się wejść do ścisłego finału, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji scenariuszowych w Szkole Wajdy. W kategorii filmów krótkometrażowych finaliści zyskują także możliwość realizacji filmu przez Wajda Studio i WFDiF na bazie scenariusza wybranego spośród tekstów finałowych.

Konkurs scenariuszowy SCRIPT PRO jest najstarszym i najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów. 

Organizatorzy konkursu: Wajda School, Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Fundacją Kyoto-Kraków i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.


