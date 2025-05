"Karate Kid: Legendy" bije rekord serii!

Znamy czas trwania filmu "Karate Kid: Legendy". Tego jeszcze w serii nie było

Jaki rekord pobił filmjeszcze przed swoją kinową premierą? Proste, okazuje się, że będzie to rekordowo krótki film!. Jak podają amerykańskie media,trwa zaledwie 94 minuty. Jest więc o 13 minut krótszy od dotychczasowego najkrótszego filmu cyklu. Zaś do najdłuższego filmu brakuje mu aż 46 minut!Większość z dotychczasowych filmów serii trwała mniej niż dwie godziny, jednak tak krótkiej odsłony jeszcze nie było. Oto czas trwania wszystkich części cyklu:Daniel przybywa do Pekinu na zaproszenie Mr. Hana. Ten chce, by pomógł mu w trenowaniu młodego Li Fonga. Czy jednak różne osobowości są w stanie skutecznie nauczyć młodego adepta karate wszystkie, co musi wiedzieć, by wygrać?W filmie pojawią się(bohater pierwszych trzech filmów cyklu oraz serialu) oraz(postać z remake'u z 2010 roku).