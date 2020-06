Znamy datę premiery drugiego sezonu "The Boys"

Drugi sezon świetnie przyjętego serialu " The Boys " zadebiutuje na Amazon Prime Video 4 września. Platforma streamingowa pokaże na starcie trzy odcinki. Pozostałych pięć będzie pojawiać się na serwisie w tygodniowych odstępach aż do 9 października.Tak prezentuje się plakat drugiego sezonu: The Boys " to ekranizacja komiksu Gartha Ennisa Daricka Robertsona . Jego akcja rozgrywa się w świecie, gdzie superbohaterowie korzystają z mrocznych uroków sławy. Tytułowi "chłopcy" to członkowie grupy, która zajmuje się walką ze skorumpowanymi herosami.Twórca serialu Eric Kripke zapowiada, że drugi sezon będzie "bardziej szalony, dziwniejszy, intensywniejszy i bardziej emocjonalny".W obsadzie " The Boys " znajdują się m.in. Jack Quaid