Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest sequel filmu "Pomoc domowa". Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy Lionsgate planuje wprowadzić film do kin.
"Pomoc domowa 2" z datą premiery "Pomoc domowa"
okazała się jedną z box office'owych niespodzianek końca ubiegłego i początku tego roku. Film był ekranizacją powieści Freidy McFadden
. Obraz, którego gwiazdami były Sydney Sweeney
i Amanda Seyfried
zarobił na świecie niemal 400 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 35 milionów dolarów. Kontynuacja
bazować będzie także na powieści McFadden
. Książka została wydana w Polsce pod tytułem "Pomoc domowa. Sekret"
. Obok Sweeney
tym razem zagra Kirsten Dunst
. W obsadzie jest już także Michele Morrone.
Teraz Lionsgate ogłosił, że do amerykańskich kin film trafi 17 grudnia 2027 roku
. Tym samym studio liczy na powtórkę sukcesu pierwszej części, która także trafiła do kin w okresie bożonarodzeniowym.
Fabuła powieści "Pomoc domowa. Sekret" tak jest przedstawiana przez polskiego wydawcę: Nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować.
Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce.
Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko.
Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret.
Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa.
Za sequel odpowiadać będzie reżyser Paul Feig
i scenarzystka Rebecca Sonnenshine
. Para pracowała też przy pierwszym filmie.
Zwiastun filmu "Pomoc domowa"