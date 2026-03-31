"Pomoc domowa 2" z datą premiery

The Hollywood Reporter
autor: Brianna Bryson
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest sequel filmu "Pomoc domowa". Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy Lionsgate planuje wprowadzić film do kin.

"Pomoc domowa" okazała się jedną z box office'owych niespodzianek końca ubiegłego i początku tego roku. Film był ekranizacją powieści Freidy McFadden. Obraz, którego gwiazdami były Sydney Sweeney i Amanda Seyfried zarobił na świecie niemal 400 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 35 milionów dolarów.

Kontynuacja bazować będzie także na powieści McFadden. Książka została wydana w Polsce pod tytułem "Pomoc domowa. Sekret".  Obok Sweeney tym razem zagra Kirsten Dunst. W obsadzie jest już także Michele Morrone. 

Teraz Lionsgate ogłosił, że do amerykańskich kin film trafi 17 grudnia 2027 roku. Tym samym studio liczy na powtórkę sukcesu pierwszej części, która także trafiła do kin w okresie bożonarodzeniowym.


Fabuła powieści "Pomoc domowa. Sekret" tak jest przedstawiana przez polskiego wydawcę:

Nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować.

Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce.

Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko.

Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret.

Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa. 

Za sequel odpowiadać będzie reżyser Paul Feig i scenarzystka Rebecca Sonnenshine. Para pracowała też przy pierwszym filmie.

Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym

Kwietniowe nowości HBO Max wprawią was w euforię

"Zaraz zniknę!" – Zendaya zapowiada przerwę

25 komentarzy
Elizabeth Olsen zdradza, co wie o "Avengers: Doomsday"

4 komentarze
Z którą z sióstr Fanning zagra teraz Stellan Skarsgård?

1 komentarz

Onet Big Screen Doc Award: Te filmy musicie zobaczyć!

Filmy

Kto zagra z Andym Sambergiem w nowej komedii romantycznej?