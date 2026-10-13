Znamy już pełny program 12. Festiwalu Filmowego Spektrum

12. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum zbliża się wielkimi krokami. Na festiwalową publiczność w Świdnicy czeka mnóstwo dobrego kina, spotkań z twórcami i twórczyniami oraz wydarzeń towarzyszących. Widzowie i widzki będą mogli zobaczyć łącznie ponad sześćdziesiąt tytułów, w tym krótkie metraże z całego świata, filmy pełnometrażowe z najważniejszych tegorocznych festiwali (m.in. "Cudze rzeczy", "Daleko od brzegu", "Natura miłości" czy "Nasza rewolucja"). Po seansach zaplanowano też wydarzenia towarzyszące w klubie Bolko. To wszystko już między 20 a 25 października pod hasłem "Staging the truth / Udając prawdę" w Świdnicy w dawnym kinie Pionier (dzisiejszej auli widowiskowej I LO).
OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE
Tegoroczną edycję Spektrum otworzą "Cudze rzeczy
" w reżyserii Grzegorza Dębowskiego
. Film miał światową premierę 9 września w Wenecji, gdzie został uhonorowany nagrodą Bisato d’Oro za najlepszy scenariusz. To historia Kasi, która zarabia na życie, okradając mieszkania, przeradza się w opowieść o samotności, potrzebie bliskości i próbie rozpoczęcia życia od nowa.
Z kolei podczas gali zamknięcia festiwalu zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego "Kumotry
" w reż. Emilii Śniegoskiej
opowiadającego o przyjaźni dwóch kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka, choć ich dzieci wyjechały za granicę, pozostają dla siebie najważniejszym wsparciem. Nostalgiczny obraz odchodzącego świata łączy się tu z bezpretensjonalnym humorem i czułym portretem kobiecej przyjaźni.
SEKCJA SPEKTRUM
SPEKTRUM to serce festiwalu. W tej sekcji znalazło się 7 tytułów – polskie i zagraniczne, reprezentujące różne gatunki i filmowe wrażliwości. Festiwalowa publiczność będzie miała okazję zobaczyć m.in. "Naszą rewolucję
" w reżyserii Piotra Domalewskiego
, czyli opowieść o Jacku i Grażynie Kuroniach. W programie znalazła się również "Kobieta stanu wolnego
" Elizy Godlewskiej
i Alana Ruczyńskiego
. Film opowiada o 50-letniej Romie marzącej o własnym miejscu, którą kolejne zderzenia z biurokracją zmuszają do walki o godność. W tej sekcji widzowie i widzki zobaczą również "Naturę miłości
" Rodriga Sorogoyena
z Javierem Bardemem
i Victorią Luengo
w rolach głównych, "Człowieka do wszystkiego
" Anki
i Wilhelma Sasnalów
, "Look Back
" (reż. Hirokazu Koreeda
), czyli adaptację uznanej mangi Tatsukiego Fujimoto, prezentowaną w konkursie głównym tegorocznej Wenecji, gdzie otrzymała pięć nagród niezależnych jury oraz "Niespodziewane
" Ryûsuke Hamaguchiego
. Aktorki Virginie Efira
i Tao Okamoto
zostały za swoje role w tym ostatnim filmie nagrodzone w Cannes ex aequo za najlepszą rolę kobiecą. Sekcję SPEKTRUM zamyka dokumentalny hit pt. "Kandydaci śmierci
" w reżyserii Macieja Cuskego
. To zapis kilkunastu lat wspólnych wakacji reżysera, jego syna i dwóch jego kolegów, podczas których powstawały kolejne amatorskie horrory.
KONKURS "1,2"
Na program Spektrum składa się również Międzynarodowy Konkurs "1,2" na pełnometrażowe debiuty i filmy drugie. Do konkursu zakwalifikowane zostały tytuły niepokorne, wyróżniające się świeżym spojrzeniem na język filmowy. O nagrodę powalczy 6 filmów: "Cudze rzeczy
" (reż. Grzegorz Dębowski)
, czyli doceniony w Wenecji film otwarcia festiwalu; "Gradiva
"(reż. Marine Atlan
) – jedno z objawień tegorocznego Cannes, zachwycający portret młodych bohaterów; "Flesh & Fuel
" (reż. Pierre Le Gall
) – dająca nadzieję historia miłosna rozgrywająca się w świecie kierowców ciężarówek, która z Cannes wyjechała z Revelation Queer Palm; "Hold onto me
" (reż. Myrsini Aristidou
) – doceniona na Sundance kameralna opowieść o jedenastoletniej dziewczynce próbującej odbudować relację z dawno niewidzianym ojcem; "Czas, który nie nadszedł
" (reż. Julia Rogowska
) – przewrotna historia o miłości, przemijaniu i próbie zatrzymania czasu; oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" (reż. Emi Buchwald
) – czuła i nieoczywista opowieść o dorastającym rodzeństwie, bliskości i próbie pozostania razem mimo różnic. Zwycięski film Konkursu "1,2" wybierze festiwalowa publiczność.
OKIEM MŁODYCH
Jedną z głównych osi Spektrum są międzynarodowe konkursy Okiem Młodych (Fabuła, Dokument, Animacja, Amatorski). Świdnicę znów odwiedzą krótkie metraże młodych niezależnych twórczyń i twórców, od produkcji profesjonalnych po debiuty powstałe poza murami szkół filmowych. Podczas 12. edycji festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć aż 44 filmy z różnych zakątków świata.
DLA ZWYCIĘZCÓW DRZEWA
Nagrody przyznawane twórcom i twórczyniom najlepszych filmów prezentowanych podczas Spektrum mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w statuetkach, ale też w przestrzeni Świdnicy. Od 2024 roku zwycięzcy konkursów Okiem Młodych otrzymują również drzewa, które stają się częścią Filmowej Mapy Drzew. Przy każdym z nich znajduje się tabliczka z kodem QR, który po zeskanowaniu umożliwia obejrzenie nagrodzonego tytułu. To sposób na to, by festiwalowe nagrody nie kończyły się wraz z ostatnim seansem, ale na stałe wpisywały się w krajobraz miasta. W ten sposób festiwalowe drzewa rosną razem z kolejnymi edycjami Spektrum.
POKAZY SPECJALNE
Jak co roku, w ramach festiwalu odbędzie się również pokaz filmowy w Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach sekcji ARESZT OTWARTY. Świdnicka publiczność obejrzy film dokumentalny "Arek.Mama.Panorama
" (reż. Mikołaj Janik
). To czuła i pełna humoru opowieść o artyście zmagającym się z kryzysem twórczym, który wyrusza w góry tropem zaginionej Panoramy Tatr. Poszukiwanie monumentalnego dzieła staje się dla Arka Pasożyta również próbą odnalezienia własnej niezależności i wiary w siebie. Po seansie odbędzie się spotkanie z głównym bohaterem.
W programie znalazła się także "Klątwa Doliny Węży
" w reżyserii Marka Piestraka
, czyli kultowy polski film balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego. Tym razem zostanie on zaprezentowany z autorską narracją Łony. Literacki komentarz przygotowany specjalnie do filmu tworzy seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii. Dodatkowo film będzie wyposażony w napisy SDH ułatwiające odbiór osobom z niepełnosprawnościami słuchu.
Pełny program jest dostępny na stronie festiwalu www.spektrumfestiwal.pl
.