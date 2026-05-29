Znamy laureatów Golden Trailer Awards 2026. Czy to najlepszy zwiastun roku?

Już wiemy, które zwiastuny były najlepsze w zeszłym roku. W czwartek w Saban Theatre w Beverly Hills rozdano Golden Trailer Awards. Triumfatorem wieczoru okazał się "Projekt Hail Mary". Widowisko z Ryanem Goslingiem zdobyło aż pięć statuetek.
Rozdano Golden Trailer Awards 2026 Golden Trailer Awards
to nagrody dla specjalistów od marketingu i studiów zajmujących się produkcją zwiastunów, reklam, plakatów i kampanii promocyjnych. W tym roku wyróżnienia przyznano w 119 kategoriach. "Projekt Hail Mary" triumfował w pięciu kategoriach
. Zdobył statuetkę Best of Show, czyli nagrodę główną Golden Trailer Awards, a także został wyróżniony jako najlepszy dramat i produkcja fantasy/przygodowa oraz zdobył nagrody za najlepszą muzykę i najlepszy krótki zwiastun (tzw. TrailerByte). Zwiastun "Projektu Hail Mary" zatytułowany "Chance" to mistrzowski popis wszystkiego, co sprawia, że zwiastun jest efektywny: od zapierających dech w piersiach obrazów przez porywający sound dizajn i emocjonalne wybory muzyczne po rozbrajający humor
, powiedziała Evelyn Brady, prezeska Golden Trailer Awards. Ten i inne zwiastuny "Projektu Hail Mary" ewidentnie spodobały się publiczności i pomogły zrobić z tego filmu globalny box-office'owy hit.
Wśród zwycięzców wieczoru znalazły się też takie tytuły jak "Jedna bitwa po drugiej", "Zniknięcia" i "Grzesznicy"
– każdy z nich wyróżniono trzykrotnie. Najczęściej nagradzanym studiem wieczoru okazał się Disney
(29 wygranych). Drugie miejsce zajęło Warner Bros. Discovery
(22 wygrane).
Nagrodę dla agencji roku zdobyła AV Squad, która triumfowała już trzeci rok z rzędu. W tym roku firma zwyciężyła aż w 14 kategoriach, dominując wieczór w swojej kategorii. TUTAJ znajdziecie pełną listę wygranych.
"Projekt Hail Mary" – zobaczcie zwiastun filmu
Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling
) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.