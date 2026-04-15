Znamy los serialu "Młody Sherlock"

Fani serialu "Młody Sherlock" mogą odetchnąć z ulgą. Amazon właśnie oficjalnie potwierdził, że będzie on kontynuowany.
Przygody młodego Sherlocka Holmesa odniosły sukces
Punktem wyjścia dla serialu "Młody Sherlock"
był cykl powieściowy Andrew Lane'a
. Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku i przenosi widzów także poza granice Anglii, ukazując buntownicze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street. Jego pierwsze śledztwo odsłania globalny spisek, prowadzący do spektakularnego starcia, które na zawsze odmieni jego życie.
Showrunnerem serialu jest Matthew Parkhill
. Producentem i reżyserem dwóch pierwszych odcinków był Guy Ritchie
. W głównej roli wystąpił Hero Fiennes Tiffin
.
Amazon chwali się, że "Młody Sherlock"
był popularny na całym świecie. Ponad 60% widowni pochodziła spoza granic USA. Szczególną popularnością cieszył się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Indiach. Guy Ritchie i Matthew Parkhill znaleźli sposób, by młode lata Sherlocka wypadły świeżo, niebezpiecznie i absolutnie wciągająco. Przedstawili też fascynującą interpretację Jamesa Moriarty'ego, która przygotowuje grunt pod to, co nadejdzie. Nie możemy się doczekać, dokąd zaprowadzą tę postać w drugim sezonie
- tak wiadomość o drugim sezonie skomentował szef produkcji telewizyjne Amazon MGM Studios Peter Friedlander. Ritchie
ponownie ma wyreżyserować dwa odcinki.
Zwiastun serialu "Młody Sherlock"