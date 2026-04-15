Newsy Seriale Znamy los serialu "Młody Sherlock"
VOD / Seriale

Znamy los serialu "Młody Sherlock"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Znamy+los+serialu+%22M%C5%82ody+Sherlock%22.+Amazon+zamawia+drugi+sezon-166109
Znamy los serialu &quot;Młody Sherlock&quot;
Fani serialu "Młody Sherlock" mogą odetchnąć z ulgą. Amazon właśnie oficjalnie potwierdził, że będzie on kontynuowany.

Przygody młodego Sherlocka Holmesa odniosły sukces



Punktem wyjścia dla serialu "Młody Sherlock" był cykl powieściowy Andrew Lane'a. Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku i przenosi widzów także poza granice Anglii, ukazując buntownicze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street. Jego pierwsze śledztwo odsłania globalny spisek, prowadzący do spektakularnego starcia, które na zawsze odmieni jego życie.


Showrunnerem serialu jest Matthew Parkhill. Producentem i reżyserem dwóch pierwszych odcinków był Guy Ritchie. W głównej roli wystąpił Hero Fiennes Tiffin.

Amazon chwali się, że "Młody Sherlock" był popularny na całym świecie. Ponad 60% widowni pochodziła spoza granic USA. Szczególną popularnością cieszył się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Indiach.

Guy Ritchie i Matthew Parkhill znaleźli sposób, by młode lata Sherlocka wypadły świeżo, niebezpiecznie i absolutnie wciągająco. Przedstawili też fascynującą interpretację Jamesa Moriarty'ego, która przygotowuje grunt pod to, co nadejdzie. Nie możemy się doczekać, dokąd zaprowadzą tę postać w drugim sezonie - tak wiadomość o drugim sezonie skomentował szef produkcji telewizyjne Amazon MGM Studios Peter Friedlander.

Ritchie ponownie ma wyreżyserować dwa odcinki.

Zwiastun serialu "Młody Sherlock"




Powiązane artykuły Młody Sherlock

Zobacz wszystkie artykuły

Młody Sherlock  (2026)

 Młody Sherlock

Sherlock Holmes  (2009)

 Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: Gra cieni  (2011)

 Sherlock Holmes: Gra cieni

Sherlock  (2010)

 Sherlock

Najnowsze Newsy

Filmy

"Totalna magia" powraca! Bullock i Kidman ujawniają szczegóły filmu

Filmy

Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?

1 komentarz
Filmy

Cate Blanchett jako perfekcyjna Martha Stewart!

Festiwale i nagrody Filmy

Nominacje w Konkursie Polskim 19. Mastercard OFF CAMERA

Filmy

Widownia w Las Vegas nie wierzyła, że to Tom Cruise

5 komentarzy
Filmy

Będzie brutalnie. Pokazano zwiastun nowego "Martwego zła"

Seriale

"The Madison" dostał 3. sezon. A kiedy 2.?