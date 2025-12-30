Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Superman" walczy o dwie statuetki. Za co?
"Superman" walczy o dwie statuetki. Za co?

Deadline
W poniedziałek poznaliśmy nominacje do corocznych nagród Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów. Uroczystość wręczenia statuetek została zaplanowana na 14 lutego.

Nominacje Gildii Charakteryzatorów



Wśród nominowanych w kategoriach filmowych znalazł się m.in. "Superman". Ma on szansę na dwie statuetki. Nie jest jednak faworytem. "Jedna bitwa po drugiej", "Grzesznicy", "Frankenstein", "Zniknięcia" oraz "Wicked: Na dobre" zdobyły po trzy nominacje: za makijaże, fryzury oraz za efekty z użyciem charakteryzacji.

Listę nominowanych filmów i seriali znajdziecie poniżej:

KATEGORIE KINOWE

WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Bugonia"
"Eddington"
"Jurassic World: Odrodzenie"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Superman"

HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Frankenstein"
"Grzesznicy"
"Smashing Machine"
"Zniknięcia"
"Wicked: Na dobre"

CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Frankenstein"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Grzesznicy"
"Zniknięcia"
"Wicked: Na dobre"

WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Ballada o drobnym karciarzu"
"Bugonia"
"Naga broń"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Superman"

HISTORYCZNE FRYZURY
"Frankenstein"
"Wielki Marty"
"Grzesznicy"
"Zniknięcia"
"Wicked: Na dobre"

KATEGORIE TELEWIZYJNE

WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Misja: podstawówka"
"Wszystko dozwolone"
"Emily w Paryżu"
"Kocham LA"
"Studio"
"Biały Lotos"

HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Wódz wojownik"
"Potwór: Historia Eda Geina"
"Palm Royale"
"Stranger Things"
"Wednesday"

CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"The Last of Us"
"Potwór: Historia Eda Geina"
"Star Trek: Sekcja 31"
"Stranger Things"
"Wednesday"

WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Misja: podstawówka"
"Wszystko dozwolone"
"Emily w Paryżu"
"Nikt tego nie chce"
"Studio"

HISTORYCZNE FRYZURY
"Wódz wojownik"
"Potwór: Historia Eda Geina"
"Palm Royale"
"Stranger Things"
"Wednesday"

