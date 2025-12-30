"Superman" walczy o dwie statuetki. Za co?

W poniedziałek poznaliśmy nominacje do corocznych nagród Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów. Uroczystość wręczenia statuetek została zaplanowana na 14 lutego.
Nominacje Gildii Charakteryzatorów
Wśród nominowanych w kategoriach filmowych znalazł się m.in. "Superman
". Ma on szansę na dwie statuetki. Nie jest jednak faworytem. "Jedna bitwa po drugiej
", "Grzesznicy
", "Frankenstein
", "Zniknięcia
" oraz "Wicked: Na dobre
" zdobyły po trzy nominacje: za makijaże, fryzury oraz za efekty z użyciem charakteryzacji.
Listę nominowanych filmów i seriali znajdziecie poniżej:
KATEGORIE KINOWE
WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Bugonia
"
"Eddington
"
"Jurassic World: Odrodzenie
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Superman
" HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Frankenstein
"
"Grzesznicy
"
"Smashing Machine
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
" CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Frankenstein
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
" WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Ballada o drobnym karciarzu
"
"Bugonia
"
"Naga broń
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Superman
" HISTORYCZNE FRYZURY
"Frankenstein
"
"Wielki Marty
"
"Grzesznicy
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
"
Zwiastun filmu "Superman"
KATEGORIE TELEWIZYJNE
WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Misja: podstawówka
"
"Wszystko dozwolone
"
"Emily w Paryżu
"
"Kocham LA
"
"Studio
"
"Biały Lotos
" HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Wódz wojownik
"
"Potwór: Historia Eda Geina
"
"Palm Royale
"
"Stranger Things
"
"Wednesday
" CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"The Last of Us
"
"Potwór: Historia Eda Geina
"
"Star Trek: Sekcja 31
"
"Stranger Things
"
"Wednesday
" WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Misja: podstawówka
"
"Wszystko dozwolone
"
"Emily w Paryżu
"
"Nikt tego nie chce
"
"Studio
" HISTORYCZNE FRYZURY
"Wódz wojownik
"
"Potwór: Historia Eda Geina
"
"Palm Royale
"
"Stranger Things
"
"Wednesday
"