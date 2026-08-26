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Dolly Parton zmarła po walce z nowotworem. Bliscy artystki wydali oświadczenie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Znamy+przyczyn%C4%99+%C5%9Bmierci+Dolly+Parton.+Przedstawiciele+artystki+potwierdzili+chorob%C4%99+nowotworow%C4%85-168229
Dolly Parton zmarła po walce z nowotworem. Bliscy artystki wydali oświadczenie
źródło: Getty Images
autor: NBC
Wczoraj do sieci trafiła informacja o śmierci Dolly Parton. Przedstawiciele artystki w rozmowie z magazynem People potwierdzili, że zmarła ona po krótkiej walce z chorobą nowotworową. Rodzina i współpracownicy nie ujawnili jednak, na jaki rodzaj raka chorowała.

Rodzina żegna Dolly Parton



GettyImages-86099039.jpg Getty Images © Richard E. Aaron


Legenda muzyki country, autorka piosenek, filantropka i aktorka znana m.in. z "Od dziewiątej do piątej" oraz "Stalowych magnolii" zmarła we wtorek w wieku 80 lat w Vanderbilt-Ingram Cancer Center w Nashville (gdzie trafiła 21 sierpnia). Była otoczona bliskimi jej osobami.

Przedstawiciele Parton przekazali, że artystka spędziła życie i karierę, przynosząc ludziom radość, śmiech, nadzieję i uczciwość. Podkreślili również skalę jej działalności charytatywnej - między innymi poprzez Imagination Library, w ramach którego przekazano setki milionów książek, oraz wsparcie badań, które przyczyniły się do powstania szczepionki ratującej życie i stosowanej na całym świecie. Rodzina artystki w swoim oświadczeniu podkreśliła, że jej dziedzictwo będzie związane nie tylko z muzyką i twórczością, lecz także z poczuciem humoru, ciepłem i dobrocią. Przez siedem dekad kariery inspirowała wiele pokoleń artystów i fanów swoją muzyką oraz nieustającym zaangażowaniem w czynienie świata lepszym miejscem.

Media społecznościowe zalewają z kolei posty innych gwiazd, które wspominają Parton. Wypowiedzieli się m.in. Jane Fonda, Pedro Pascal, Taylor Swift oraz Sabrina Carpenter.

Parton od około roku zmagała się z problemami zdrowotnymi. Z ich powodu musiała odwołać planowane koncerty.

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