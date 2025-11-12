Znamy zwycięzców 16. TAURON American Film Festival we Wrocławiu

Amerykańskie suburbia, a co za tym idzie – dobre sąsiedztwo: to motyw przewodni, w który ubraliśmy tegoroczną identyfikację wizualną i samą opowieść o 16. TAURON American Film Festival. Ten motyw idealnie podkreśla także istotę samego wydarzenia: od lat skupiamy się na najlepszym, niezależnym i autorskim kinie ze Stanów, zaś to Wy – festiwalowa publiczność tworząca wzorcowe, zaangażowane i zakochane w kinie sąsiedztwo – wybiera swoich faworytów. Podczas dzisiejszej gali zamknięcia AFF-u poznaliśmy laureatów konkursów sekcji TAURON Breakthrough i American Docs.
Konkurs TAURON Breakthrough
W tej sekcji zebraliśmy twórczynie i twórców będących na początku swojej artystycznej drogi, ale którzy zdążyli już przykuć uwagę na światowych festiwalach i zaznaczyć autorski styl. Nagroda Publiczności
i 10 tys. dolarów amerykańskich, ufundowane przez Grupę TAURON, trafiły w ręce Kate Beecroft
, reżyserki "Na wschód od Wall"
(East of Wall) – to najpopularniejszy spośród 15 tytułów w sekcji.
W surowym krajobrazie Dakoty Południowej Tabatha i jej córka Porshia mierzą się z żałobą i codziennością po stracie. Na wschód od Wall to hybryda dokumentu i fikcji – subtelna opowieść o kobiecej sile, samotności i potrzebie przetrwania na własnych zasadach.
Konkurs American Docs
Odważne, bezkompromisowe głosy twórczyń i twórców, którzy pokazują tematy niezwykle ciekawe, ale niesłusznie spychane na margines: oto filmy z dokumentalnej sekcji American Docs. Dzięki nim poznaliśmy historie związane z kulturą, społeczeństwem czy polityką USA, które na co dzień nie przebijają się do mainstreamu. Ze wszystkich 6 dokumentów publiczność nagrodziła
film "Natchez"
w reżyserii Suzannah Herbert
, a my uzupełniliśmy tę nagrodę 5 tys. dolarów amerykańskich.
Mieszkańcy Natchez lubią rozprawiać o historii swoich pięknych domów. Suzannah Herbert stopniowo komplikuje obraz sielskiego miasteczka na Południu, odsłaniając kolejne warstwy jego przeszłości. Dokument pozwala zobaczyć w tytułowym mieście zarówno bajkową krainę, jak i świadectwo wyjątkowo niechlubnych momentów amerykańskiej historii.
Ponad 200 seansów w KNH, kilkadziesiąt spotkań, dyskusje, AFF-tery: to za nami, ale przed nami jeszcze blisko dwa tygodnie z pokazami online. Do 23 listopada możecie zaprosić 16. TAURON American Film Festival do swoich domów. Oglądaj online