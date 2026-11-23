Stacjonarna część 17. TAURON American Film Festival dobiega końca, ale do 6 grudnia trwa jeszcze edycja online. Wiemy już, kto wyjedzie z Wrocławia z nagrodami: podczas dzisiejszej gali zamknięcia poznaliśmy zwycięzców tegorocznych konkursów. Tradycyjnie w rolę jury w TAURON Breakthrough i American Docs wcieliła się festiwalowa publiczność, a w nowym konkursie Short Cuts – Short Film Competition po raz pierwszy w historii AFF-u werdykt wydało jury. Wszystkie nagrodzone filmy pokażemy jeszcze dziś wieczorem w Kinie Nowe Horyzonty, a pokazy laureatów TAURON Breakthrough i American Docs zapowiedzą ich twórcy.
Konkurs TAURON Breakthrough
W tej sekcji zebraliśmy twórczynie i twórców będących na początku swojej artystycznej drogi – autorki i autorów pierwszych i drugich filmów, którzy zdążyli już przykuć uwagę na światowych festiwalach i zaznaczyć własny styl. Spośród 12 tytułów widzki i widzowie wybrali film "Tępić dziewczyny"
("Destroy All Girls") w reżyserii Erin Vassilopoulos
. Nagroda Publiczności i 10 tys. dolarów amerykańskich, ufundowane przez Grupę TAURON, trafiają do Erin Vassilopoulos
. To kolejny rok, w którym nasz partner tytularny wspiera w ten sposób twórczynie i twórców dopiero budujących swoją filmografię.
Alex ma oldschoolową kamerę cyfrową i dom, z którego najchętniej by uciekł. Ucieczką stają się rolki i miasto pełne graffiti. Vassilopoulos łączy opowieść o dorastaniu z kinem drogi i estetyką domowych nagrań oraz indie-rockowych teledysków z lat 90. Swojego bohatera stawia przed wyborem: dalej tylko patrzeć na świat przez obiektyw albo w końcu obrać własny kierunek.
Konkurs American Docs
Tej trasy nie znajdziecie na tradycyjnych mapach: w American Docs zebraliśmy dokumenty, których twórczynie i twórcy oferują nieoczywiste spojrzenie na Stany Zjednoczone. Spośród 7 filmów publiczność nagrodziła "Jabłko Adama"
("Adam's Apple") w reżyserii Amy K. Jenkins
, a my uzupełniliśmy tę nagrodę 5 tys. dolarów amerykańskich.
Adam wie, że jest chłopakiem, choć wychowywano go jako dziewczynkę, i czeka, aż świat to zrozumie. Jego mama, Amy K. Jenkins
, przez lata filmowała, jak uczy się jeździć samochodem, rozmawia o randkach i marzy o studiach, ale też jak mierzy się z ciałem, którego nie potrafi zaakceptować. Intymny dokument, który matka i syn stworzyli razem, to także portret rodziców uczących się akceptacji razem z dzieckiem.
Konkurs Short Cuts – Short Film Competition
Podróż trasą panoramiczną jest świetna, ale czasem warto pojechać skrótem. W tym roku 18 krótkich metraży zawalczyło w pierwszym jurorskim konkursie w historii festiwalu, a laureatów wybrało jury w składzie: L.U.C, Piotr Czerkawski, Michelle Twarowska i Agata Grzybowska. Nagroda główna i 3 tys. dolarów amerykańskich trafiają do filmu "DISC"
w reżyserii Blake'a Winstona Rice'a
, a wyróżnienie – do "Silent Voices"
w reżyserii Nadine Misong Jin
. Tak jurorzy uzasadnili swój wybór:
"DISC
" to film, który z pozornie prostego tematu one night standu wydobywa zaskakująco wiele emocji, znaczeń i subtelnych obserwacji. To opowieść o niezręczności, zakłopotaniu i spotkaniu dwojga ludzi, którzy decydują się znaleźć wspólny język. Pod powierzchnią tej historii kryje się piękna metafora relacji kobiety i mężczyzny – pełnej nieporozumień, niepewności, ale też możliwości wzajemnego zrozumienia.
Film "DISC
" wyróżnia się wyjątkową umiejętnością opowiadania o ludzkich relacjach z lekkością i humorem. To, że film posługuje się językiem komedii, nie odbiera mu ani głębi, ani zdolności poruszania ważnych i uniwersalnych tematów. Wręcz przeciwnie – udowadnia, że humor i lekkość mogą być równie przenikliwymi narzędziami opowiadania o człowieku jak dramat.
"Silent Voices
" zwraca uwagę niezwykłą umiejętnością opowiedzenia w zaledwie kilkunastu minutach czterech odrębnych historii, które składają się na jeden poruszający portret rodziny. To subtelna opowieść o samotności, gdzie cisza staje się tu nie tylko symbolem braku komunikacji, ale również sposobem chronienia najbliższych przed własnym cierpieniem.
Reżyserka z dużą wrażliwością pokazuje paradoks rodzinnej bliskości – jak bardzo można być od siebie odizolowanym, nawet kiedy łączy nas miłość. Za dojrzałość narracyjną, niezwykłą wrażliwość i umiejętność opowiadania o tym, co często najtrudniej wyrazić słowami.
"Jabłko Adama
", "DISC
" i "Silent Voices
" obejrzycie także w edycji online, a "Tępić dziewczyny
" dołączy do nich już wkrótce. Do 6 grudnia możecie zaprosić 17. TAURON American Film Festival
do swoich domów. Pojedynczy dostęp kosztuje 23 zł, a pakiety na 5 i 10 filmów – 95 zł i 160 zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie w przewodniku po edycji online
.