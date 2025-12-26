Newsy Filmy Gwiazda "Stranger Things" w nowym horrorze platformy Netflix
Gwiazda "Stranger Things" w nowym horrorze platformy Netflix

źródło: Getty Images
autor: Samir Hussein
Fani "Stranger Things" właśnie pochłaniają kolejne odcinki 5. sezonu, a tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia o nowym projekcie jednej z gwiazd tego serialu, Millie Bobby Brown. Nikogo nie zaskoczy to, że projekt powstaje dla platformy Netflix.

Millie Bobby Brown w horrorze twórcy "Ataku na dzielnicę"



Jak donosi Jeff Sneider, Millie Bobby Brown pozostaje wierna Netfliksowi, bowiem nowy projekt powstanie właśnie dla tej platformy. To horror pod tytułem "Dark Park".

Akcja filmu rozgrywać się będzie na terenie zamkniętego parku rozrywki, który jest ponoć nawiedzony przez mroczne siły, Grupa nastolatków rzuca sobie wyzwanie i postanawia wejść na teren parku. Szybko odkryją, że plotki na temat tego miejsca nie były przesadzone. Niestety dla bohaterów, to oznacza dla nich desperacką walkę o przetrwanie.

Za reżyserię filmu odpowiada Anglik Joe Cornish. Jest on najlepiej znany z filmu "Atak na dzielnicę". Reżyser miał już okazję - i to całkiem niedawno - współpracować z platformą Netflix. Było to przy okazji serialu "Lockwood i spółka".

Zwiastun serialu "Stranger Things"




