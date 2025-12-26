Gwiazda "Stranger Things" w nowym horrorze platformy Netflix

Fani "Stranger Things" właśnie pochłaniają kolejne odcinki 5. sezonu, a tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia o nowym projekcie jednej z gwiazd tego serialu, Millie Bobby Brown. Nikogo nie zaskoczy to, że projekt powstaje dla platformy Netflix.
Millie Bobby Brown w horrorze twórcy "Ataku na dzielnicę"
Jak donosi Jeff Sneider, Millie Bobby Brown
pozostaje wierna Netfliksowi, bowiem nowy projekt powstanie właśnie dla tej platformy. To horror pod tytułem "Dark Park"
.
Getty Images © Manny Carabel
Akcja filmu rozgrywać się będzie na terenie zamkniętego parku rozrywki, który jest ponoć nawiedzony przez mroczne siły, Grupa nastolatków rzuca sobie wyzwanie i postanawia wejść na teren parku. Szybko odkryją, że plotki na temat tego miejsca nie były przesadzone. Niestety dla bohaterów, to oznacza dla nich desperacką walkę o przetrwanie.
Za reżyserię filmu odpowiada Anglik Joe Cornish
. Jest on najlepiej znany z filmu "Atak na dzielnicę
". Reżyser miał już okazję - i to całkiem niedawno - współpracować z platformą Netflix. Było to przy okazji serialu "Lockwood i spółka
".
Zwiastun serialu "Stranger Things"