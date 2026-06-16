Znowu! Aktorska wersja słynnego filmu anime "Podniebna poczta Kiki"

Jeden z wielkich przebojów Hayao Miyazakiego zostanie odświeżony dzięki BBC. Chodzi o film "Podniebna poczta Kiki".
Serialowa "Podniebna poczta Kiki" nadciąga
Nowy projekt pomyślany został jako serial aktorski. BBC będzie nad nim pracować wraz z Wheel In Motion i japońskim Kadokawa Corp.
"Podniebna poczta Kiki
" to ekranizacja serii książek autorstwa Eiko Kadono
. Tytułową bohaterką jest 13-letnia Kiki. To czarownica, która dotąd pędziła beztroski żywot chroniona przed okrutną stroną świata. Nadchodzi jednak czas, kiedy - zgodnie z odwieczną tradycją czarownic - musi opuścić domowe pielesze, by poznać szeroki świat. Kiki zamieszkuje w portowym mieście. Uzbrojona w entuzjazm i optymistyczne podejście do rzeczywistości rozpoczyna nowe życie. Szybko odkryje, jak mało wie o świecie...
Serialowa "Kiki’s Delivery Service"
będzie się składać z dziesięciu 30-minutowych odcinków. Scenariusz przygotuje Irena Brignull
("Mały Książę
").
Warto pamiętać, że "Podniebna poczta Kiki
" doczekała się już jednego aktorskiego remake'u. Dokonał go w 2014 roku Takashi Shimizu
, reżyser "Klątwy Ju-on
".
Zwiastun filmu "Podniebna poczta Kiki"