Zoë Kravitz w nowym filmie twórczyni "My Old Ass"

Deadline
Megan Park, twórczyni dobrze przyjętego komediodramatu "My Old Ass", pracuje nad nowym projektem. Poznaliśmy już jego pierwszą gwiazdę.

Powstający dla Apple TV projekt nie ma na razie tytułu, szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Park napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film. Jego gwiazdą będzie Zoë Kravitz. Wśród producentów znaleźli się Tom Ackerley i Bronte Payne ze studia LuckyChap. Będzie ono zaangażowane w produkcję razem z FIlmNation i Apple Studios.

Zoë Kravitz to urodzona w 1988 roku amerykańska aktorka i wokalistka. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w serialu "Studio", "Batmanie" Matta Reevesa, a także thrillerach "KIMI" (reż. Steven Soderbergh) i "Złodziej z przypadku" (reż. Darren Aronofsky). W 2024 roku na ekrany trafił jej debiut reżyserski – thriller psychologiczny "Mrugnij dwa razy". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy nowy sezon "Wielkich kłamstewek" oraz akcyjniak "How to Rob a Bank", za sterami którego stoi David Leitch.

Komediodramat "My Old Ass" zadebiutował na festiwalu Sundance w 2024 roku. Jego bohaterką jest Elliott (Maisy Stella), która po zażyciu grzybków halucynogennych, spotyka 39-letnią wersję siebie (Aubrey Plaza). Zobaczcie zwiastun:


