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Zobacz "Między słowami" w kinie! Już dziś o godz. 20:00 w Iluzjonie

Filmweb
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Zobacz &quot;Między słowami&quot; w kinie! Już dziś o godz. 20:00 w Iluzjonie
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Dzisiaj o godz. 20:00 zobaczymy kultowe"Między słowami" z niezapomnianymi rolami Billa Murraya i Scarlett Johansson.  

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.      


Przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor Bob Harris (Murray) przyjeżdża do Tokio, by zagrać w reklamie. Amerykanin szybko przekonuje się, że proste z pozoru zdjęcia mogą trwać w nieskończoność. W tym samym hotelu zatrzymują się Charlotte (Johansson) i John (Giovanni Ribisi). On, fotograf, większość czasu spędza w pracy, podczas gdy jego żona zostaje sama w hotelowym pokoju. Z dala od rodziny i przyjaciół Charlotte czuje się zagubiona i samotna. Bezsenność sprawia, że pewnej nocy schodzi do hotelowego baru, gdzie poznaje Boba. Szybko okazuje się, że łączy ich znacznie więcej niż problemy ze snem. Charlotte i Bob zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Między młodą kobietą i wkraczającym w smugę cienia mężczyzną rodzi się wyjątkowa więź. Ona dopiero próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, on stoi na kolejnym życiowym zakręcie.

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