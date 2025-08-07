Zobacz relację z zielonego dywanu prosto z uroczystej premiery "O psie, który jeździł koleją 2"

Wczoraj w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera filmu "O psie, który jeździł koleją 2". W pełnym świetnej zabawy i atrakcji dla dzieci wydarzeniu uczestniczyli odtwórcy głównych ról: Adam Woronowicz, Monika Pikuła, Liliana Zajbert, Maksymilian Zieliński, Michalina Łabacz oraz reżyserka filmu Magdalena Nieć.
Na zielonym dywanie dopisali celebryci, ale nie mieli szans z prawdziwymi gwiazdami wieczoru, czyli odtwórcami głównych psich ról: Luny i Lampo. Psiaki, które grały również w pierwszej części przygód psa-podróżnika, specjalnie na premierę przyjechały z Węgier, w których na co dzień mieszkają. Premierę poprowadził Tomasz Śliwiński.
Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert
) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki
i Monika Pikuła
) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz
). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem. Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.