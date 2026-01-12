Newsy Zobacz zwiastun filmu "Melania" o Pierwszej Damie USA. W kinach w Polsce od 30 stycznia
Zobacz zwiastun filmu "Melania" o Pierwszej Damie USA. W kinach w Polsce od 30 stycznia

źródło: Getty Images
Film "Melania" ukazuje dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump. To bezprecedensowa możliwość obserwowania codziennych działań First Lady, od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu.

Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. 

Zobacz zwiastun. 

 
Mówi Pierwsza Dama USA Melania Trump: To opowieść o dwudziestu dniach mojego życia, które poprzedziły zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy widzowie na całym świecie zostają zaproszeni do kin, aby być świadkami tak przełomowego momentu. Oto moje prywatne, szczere spojrzenie na to, jak godzę życie rodzinne, biznes i działalność filantropijną w mojej drodze do roli Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Za produkcję pełnometrażowego filmu odpowiada Amazon MGM Studios, czas trwania to 104 minuty.
 
"Melania" tylko w kinach od 30 stycznia.
