Newsy Seriale Zobaczcie zwiastun animacji "Stranger Things: Opowieści z '85". Znamy datę premiery
Zobaczcie zwiastun animacji "Stranger Things: Opowieści z '85". Znamy datę premiery

źródło: Materiały prasowe
Pożegnaliście się już z Hawkins? Wygląda na to, że przedwcześnie. Chociaż "Stranger Things" dobiegło końca, Netflix ma dla was nowy projekt z tego uniwersum: animację "Stranger Things: Opowieści z '85". W sieci zadebiutował właśnie zwiastun serialu. Poznaliśmy też jego datę premiery.
   

"Stranger Things: Opowieści z '85" nadchodzą



TalesFrom85-FirsLook_001-final.jpg


Akcja animacji "Stranger Things: Opowieści z '85" ma się toczyć między wydarzeniami przedstawionymi w drugim i trzecim sezonie oryginalnego serialu, podczas brutalnej śnieżycy, jaka miała miejsce w 1985 roku. Dobrze znani bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć.
   
Serial zadebiutuje na platformie Netflix 23 kwietnia.

Obowiązki producentów wykonawczych przypadły Mattowi i Rossowi Dufferom. W obsadzie znaleźli się Brooklyn Davey Norstedt jako Jedenastka, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Elisha Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will oraz Brett Gipson jako Hopper. Innym bohaterom głosu użyczą m.in. Odessa A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips.

"Stranger Things: Opowieści z '85" – zwiastun


