Nikt nie zarobił dla wytwórni więcej niż ona. Zoe Saldaña zapisuje się w historii kina

Mówią, że na szczycie jest samotnie i od dziś Zoe Saldaña będzie musiała to sprawdzać każdego kolejnego dnia. Jak donosi portal Variety, amerykańska aktorka może poszczycić się niemałym osiągnięciem – nikt inny w tym fachu nie przyniósł studiom filmowym tyle pieniędzy, co ona. A to wszystko w wieku zaledwie 47 lat.
Ile zarobiły filmy z udziałem Zoe Saldañy?
Sukces Zoe Saldañy
, nie zna czasu ani miejsca, nie zna także płci – swoim rekordem udało jej się zawstydzić zarobki wszystkich filmów i Cary'ego Granta
, i Jacka Nicholsona
, i Leonardo DiCaprio
. Co jeszcze ciekawsze, aktorka potrzebowała do tego "tylko" 25 lat pracy zawodowej. Jej kariera rozpoczęła się w 2000 roku, wraz z premierą filmu "Światła sceny
". To jednak nie film Nicholasa Hytnera
w największym stopniu przysłużył się rekordowi zdobytemu przez Saldañę
. Dużo lepiej w zestawieniach box-office poradziły sobie jej przygody w Marvelu (jako Gamora w "Strażnikach Galaktyki
"), a także "Star Treku
" (w roli Nyoty Uhury) i – oczywiście – "Avatarze
" (grając postać Neytiri).
Jak podaje Variety, to właśnie występ "Ogniu i popiele
", trzeciej części sagi Jamesa Camerona
, pozwolił jej na zapisanie się złotymi zgłoskami w annałach kina. Saldaña
jest pierwszą aktorką w historii, która wystąpiła w aż czterech produkcjach, które przekroczyły próg 2 miliardów dolarów przychodu. Jest także jedyną aktorką, która zagrała we wszystkich trzech spośród najlepiej zarabiających filmów w historii kina – "Avengers: Końcu gry
" oraz obu pierwszych "Avatarach
".
Do 2024 Saldaña
plasowała się na trzecim miejscu zestawienia, mając na koncie ponad 14 miliardów dolarów zarobionych dla swoich wytwórni. Nawet po nagradzanej "Emilii Perez
" wciąż wyprzedzali ją koledzy z MCU – Samuel L. Jackson
oraz Scarlett Johansson
. Przełomem okazała się dla aktorki premiera trzeciego "Avatara
", którego sukces wywindował ją na pierwsze miejsce zestawienia. Do dziś filmy z jej udziałem zarobiły łącznie 15,47 miliarda dolarów.
W ponad 130-letniej historii kina nikt nie okazał się dla Hollywood takim skarbem, jak urodzona w stanie New Jersey córka imigrantów z Dominikany.
