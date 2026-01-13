Newsy Filmy Nikt nie zarobił dla wytwórni więcej niż ona. Zoe Saldaña zapisuje się w historii kina
Nikt nie zarobił dla wytwórni więcej niż ona. Zoe Saldaña zapisuje się w historii kina

Variety / autor: /
Nikt nie zarobił dla wytwórni więcej niż ona. Zoe Saldaña zapisuje się w historii kina
źródło: Getty Images
autor: NBC
Mówią, że na szczycie jest samotnie i od dziś Zoe Saldaña będzie musiała to sprawdzać każdego kolejnego dnia. Jak donosi portal Variety, amerykańska aktorka może poszczycić się niemałym osiągnięciem – nikt inny w tym fachu nie przyniósł studiom filmowym tyle pieniędzy, co ona. A to wszystko w wieku zaledwie 47 lat.

Ile zarobiły filmy z udziałem Zoe Saldañy?



Sukces Zoe Saldañy, nie zna czasu ani miejsca, nie zna także płci – swoim rekordem udało jej się zawstydzić zarobki wszystkich filmów i Cary'ego Granta, i Jacka Nicholsona, i Leonardo DiCaprio. Co jeszcze ciekawsze, aktorka potrzebowała do tego "tylko" 25 lat pracy zawodowej. Jej kariera rozpoczęła się w 2000 roku, wraz z premierą filmu "Światła sceny". To jednak nie film Nicholasa Hytnera w największym stopniu przysłużył się rekordowi zdobytemu przez Saldañę. Dużo lepiej w zestawieniach box-office poradziły sobie jej przygody w Marvelu (jako Gamora w "Strażnikach Galaktyki"), a także "Star Treku" (w roli Nyoty Uhury) i – oczywiście – "Avatarze" (grając postać Neytiri).

Zoe Saldaña jako Neytiri na planie filmu "Avatar: Ogień i popiół"

Jak podaje Variety, to właśnie występ "Ogniu i popiele", trzeciej części sagi Jamesa Camerona, pozwolił jej na zapisanie się złotymi zgłoskami w annałach kina. Saldaña jest pierwszą aktorką w historii, która wystąpiła w aż czterech produkcjach, które przekroczyły próg 2 miliardów dolarów przychodu. Jest także jedyną aktorką, która zagrała we wszystkich trzech spośród najlepiej zarabiających filmów w historii kina – "Avengers: Końcu gry" oraz obu pierwszych "Avatarach". 

Do 2024 Saldaña plasowała się na trzecim miejscu zestawienia, mając na koncie ponad 14 miliardów dolarów zarobionych dla swoich wytwórni. Nawet po nagradzanej "Emilii Perez" wciąż wyprzedzali ją koledzy z MCU – Samuel L. Jackson oraz Scarlett Johansson. Przełomem okazała się dla aktorki premiera trzeciego "Avatara", którego sukces wywindował ją na pierwsze miejsce zestawienia. Do dziś filmy z jej udziałem zarobiły łącznie 15,47 miliarda dolarów.

W ponad 130-letniej historii kina nikt nie okazał się dla Hollywood takim skarbem, jak urodzona w stanie New Jersey córka imigrantów z Dominikany.

Zobacz naszą rozmowę z Zoe Saldañą z 2023 roku


