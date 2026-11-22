Już za dwa tygodnie Asteriks i Obeliks ponownie podbiją kinowe ekrany! Z tej okazji Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona przypominają kultowe teksty, które na stałe zapisały się w pamięci fanów przygód dzielnych Galów. Bo choć nasi ulubieńcy wciąż wyruszają w coraz to nowe podróże, jedno pozostaje niezmienne, humor, który rozbraja małych i dużych widzów!
Błyskotliwe dialogi, zabawne riposty i powiedzonka, które chce się powtarzać (i które wychodzą nawet w codziennych rozmowach!), to jeden z wielu sekretów nieustającej popularności Asteriksa i Obeliksa. Zofia Zborowska-Wrona
i Andrzej Wrona
postanowili przypomnieć kilka z tych kultowych tekstów, które od lat są znakiem rozpoznawczym serii.
A już 4 grudnia niezawodni Galowie powrócą w nowej animowanej odsłonie "Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii"
. Tym razem wyruszą w pełną przygód podróż do odległej Nubii, a widzowie mogą szykować się na kolejną porcję humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji i magicznego wywaru, który tym razem zadziała trochę inaczej!
Za kultowymi tekstami przytoczonymi w materiale stoi niezastąpiony Bartosz Wierzbięta
, którego talent do tworzenia błyskotliwych dialogów znamy z wielu uwielbianych animacji.
A Wy? Które teksty z przygód Asteriksa i Obeliksa cytujecie najczęściej? Podzielcie się swoimi ulubionymi w komentarzach. "Asteriks i Obeliks: Królestwo Nubii" tylko w kinach od 4 grudnia!
Eliksir młodości w magicznym wywarze? Co może pójść nie tak!
Czas na wielką afrykańską przygodę Asteriksa i Obeliksa, czyli najśmieszniejszych Galów świata. Nowa animowana komedia wyprodukowana przez Philippe'a Bony'ego
("Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru
", "Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów
") i wyreżyserowana przez Alexandre'a Heboyana
– twórcę "Munio: Strażnika Księżyca", który doświadczenie w kinowej animacji zdobywał pracując także przy hitach: "Kung Fu Panda
" oraz "Potwory kontra Obcy
".
Na terenach zajmowanych przez Rzymian ostała się jedna waleczna wioska – to Galowie. Sekretem ich oporu jest magiczny wywar przygotowywany przez Panoramiksa. Pewnego dnia przypadkowo do kociołka z cennym napojem wlewa się eliksir młodości, a Galowie przemieniają się w nieszkodliwe dzieci. Aby uratować swoją wioskę, teraz narażoną bardziej niż kiedykolwiek na ataki Rzymian, Asteriks i Obeliks wyruszają w długą i szaloną podróż do odległego królestwa Nubii w poszukiwaniu cennego nasiona baobabu, niezbędnego do przygotowania antidotum.
Za dystrybucję filmu odpowiada Kino Świat, jeden z czołowych dystrybutorów filmowych w Polsce, należący do międzynarodowej grupy STUDIOCANAL, specjalizujący się we wprowadzaniu na ekrany kin zarówno największych polskich produkcji, jak i zagranicznych hitów.
Informacja sponsorowana