Zostań 1 z 50. Rusza nabór do projektu "50 na 51"

Polskich filmów nigdy za wiele! Po sukcesie zeszłorocznego jubileuszowego projektu "50 na 50" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni postanowiliśmy kontynuować ogólnopolskie święto polskiego kina. Zapraszamy instytucje i organizacje z całej Polski do włączenia się do projektu "50 na 51". Tym razem chcielibyśmy przywołać twórców i twórczynie, ważne filmy, przełomowe wydarzenia polskiej kinematografii, opowieści, które mogą, ale nie muszą być związane z samym FPFF. Czekamy na wasze propozycje przeglądów do 27.03.2026 roku (więcej szczegółów w regulaminie).
Co ważne, zależy nam na otwarciu projektu dla jak największej grupy odbiorców. Dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne udostępnimy Partnerom aktualną listę filmów, posiadających audiodeskrypcję. Wskazane tytuły mogą być wykorzystywane przez Was podczas organizowanych odsłon. Ścieżki audiodeskrypcji będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Fundacji Kino Dostępne
– podkreśla Agata Kozierańska-Burda, Dyrektorka FPFF. W tamtym roku przegląd "50 na 50" był częścią naszego jubileuszowego programu, ale przecież polskie kino nie potrzebuje szczególnych okazji, żebyśmy mogli się nim dzielić i cieszyć. Dlatego w tym roku zapraszam chętnych z całej Polski do udziału w kolejnej edycji tego projektu, pod hasłem "50 na 51". Jestem pewna, że czeka nas fascynująca podróż – filmy, spotkania, historie i wyjątkowa okazja, by się w nich przejrzeć, i może czegoś o sobie dowiedzieć
– zaprasza Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF. Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku.
Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdyni.