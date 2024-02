Zwiastun: "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Oni już wiedzą, że coś nadchodzi!

"Godzilla i Kong: Nowe imperium" – nowy zwiastun

"Godzilla i Kong: Nowe imperium" – szczegóły filmu

Jak zapowiada dystrybutor filmu: potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.Za kamerą widowiskastanął Adam Wingard , który wcześniej nakręcił "Godzilla vs Kong". Był to pierwszy film, któremu w trakcie pandemii koronawirusa udało się zarobić ponad 100 milionów dolarów w amerykańskich kinach. Rezultat ów budzi szacunek tym bardziej, że widowisko było jednocześnie dostępne na platformie streamingowej HBO Max. W sumie produkcja Warner Bros. i Legendary zgarnęła na całym świecie 468 milionów dolarów.W obsadzie znalazł się m.in. Dan Stevens , który pracował z reżyserem przy dobrze przyjętym filmie. Na ekranie pojawią się również: Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong, Dom nocny), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong, Bullet Train), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong), Alex Ferns (Batman, Jeden gniewny człowiek, Czarnobyl) i Fala Chen (Irma Vep, Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni).