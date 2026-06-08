Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa": Elordi i Qualley w filmie Ridleya Scotta

Premiera najnowszego filmu Ridleya Scotta – "Gwiazdozbioru Psa" – zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun. W głównych rolach zobaczymy Jacoba Elordiego oraz Margaret Qualley. Film trafi do kin 28 sierpnia tego roku.
Film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nierozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać.
W obsadzie są też Josh Brolin
, Guy Pearce
i Benedict Wong
. Światowa premiera filmu została zaplanowana na 28 sierpnia 2026 roku.