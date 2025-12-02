Zwiastun "Mother Mary"! Reżyser "Zielonego Rycerza" znów zaskakuje

Niektórzy zwątpili, że ten moment kiedykolwiek nadejdzie. A jednak dziś A24 zaprezentowało zwiastun filmu "Mother Mary"
David Lowery montował ten film ponad rok. Oto "Mother Mary"
Za "Mother Mary"
odpowiada David Lowery
, reżyser "Ghost Story
" i "Zielonego Rycerza. Green Knight
". Przed kamerą pojawiły się Anne Hathaway i Michaela Coel.
Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2023 roku i zakończyły się latem 2024 roku. Od tamtej pory wokół projektu panowała kompletna cisza. Niektóre osoby zaczęły wręcz wątpić, czy film kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.
Na szczęście dla fanów reżysera, film jest już gotowy. W Ameryce za jego dystrybucję odpowiada A24, które właśnie do sieci wprowadziło pierwszy zwiastun. Studio zapowiada premierę na wiosnę przyszłego roku.
Szczegóły fabuły filmu nie zostały na razie ujawnione. Wiemy jedynie, że będzie to opowieść o skomplikowanej relacji, jaka łączy gwiazdę pop z charyzmatyczną projektantką mody.
Zobacz zwiastun filmu "Mother Mary"