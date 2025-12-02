Newsy Filmy Zwiastun "Mother Mary"! Reżyser "Zielonego Rycerza" znów zaskakuje
Filmy / Wideo

Zwiastun "Mother Mary"! Reżyser "Zielonego Rycerza" znów zaskakuje

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zwiastun+%22Mother+Mary%22+Nowy+film+re%C5%BCysera+%22Zielonego+Rycerza%22.+W+obsadzie+Anne+Hathaway-164179
Zwiastun &quot;Mother Mary&quot;! Reżyser &quot;Zielonego Rycerza&quot; znów zaskakuje
Niektórzy zwątpili, że ten moment kiedykolwiek nadejdzie. A jednak dziś A24 zaprezentowało zwiastun filmu "Mother Mary"

David Lowery montował ten film ponad rok. Oto "Mother Mary"



Za "Mother Mary" odpowiada David Lowery, reżyser "Ghost Story" i "Zielonego Rycerza. Green Knight". Przed kamerą pojawiły się Anne Hathaway i Michaela Coel.


Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2023 roku i zakończyły się latem 2024 roku. Od tamtej pory wokół projektu panowała kompletna cisza. Niektóre osoby zaczęły wręcz wątpić, czy film kiedykolwiek ujrzy światło dzienne.

Na szczęście dla fanów reżysera, film jest już gotowy. W Ameryce za jego dystrybucję odpowiada A24, które właśnie do sieci wprowadziło pierwszy zwiastun. Studio zapowiada premierę na wiosnę przyszłego roku.

Szczegóły fabuły filmu nie zostały na razie ujawnione. Wiemy jedynie, że będzie to opowieść o skomplikowanej relacji, jaka łączy gwiazdę pop z charyzmatyczną projektantką mody.

Zobacz zwiastun filmu "Mother Mary"




Powiązane artykuły Mother Mary

Mother Mary  (2026)

 Mother Mary

Najnowsze Newsy

Filmy

"Avatar: Ogień i popiół": Cameron dowiózł? Są pierwsze opinie

18 komentarzy
Filmy

Czy to scenarzysta nowego filmu z Armiem Hammerem?

2 komentarze
Seriale Telewizja

Czego możemy spodziewać się po nowym serialu ze świata "Spartakusa"?

4 komentarze
Filmy

Pokazano "Supergirl". Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?

21 komentarzy
Inne Filmy

Oscarowy faworyt skazany. Odbędzie wyrok w irańskim więzieniu?

8 komentarzy
VOD Seriale

Serialowy "God of War" ma reżysera. Fani zaakceptują wybór Amazon Studios?

4 komentarze
Seriale

Nowy Harry Potter komentuje list od Daniela Radcliffe'a

7 komentarzy