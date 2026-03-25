Zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z ponad miliardem odsłon

Zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" właśnie zapisał się w historii kina – i to w naprawdę spektakularny sposób. Sony opublikowało materiał 17 marca, a już po czterech dniach licznik wybił miliard wyświetleń. To pierwszy trailer filmowy, któremu udało się przebić tę barierę. Na tym jednak nie koniec – według danych WaveMetrix dziś ma już 1,1 miliarda odsłon, co czyni go najpopularniejszym zwiastunem wszech czasów.

W ciągu pierwszych 24 godzin zwiastun zyskał 718,6 miliona wyświetleń, ustanawiając rekord największego debiutu w historii – nie tylko wśród filmów, ale i gier wideo. Po zaledwie ośmiu godzinach miał już 373 miliony odsłon na całym świecie, co samo w sobie wystarczyło, by przejść do historii. Dla porównania: poprzedni rekord należał do "Deadpoola i Wolverine'a", którego trailer osiągnął 365 milionów wyświetleń w 24 godziny po premierze podczas Super Bowl 2024.

Co więcej, "Całkiem nowy dzień" pobił też rekord 24-godzinnego debiutu, należący wcześniej do zwiastuna gry "Grand Theft Auto VI" (475 milionów wyświetleń). Wcześniej, zanim "Deadpool i Wolverine" przejęli pałeczkę, liderem wśród filmów był "Spider-Man: Bez drogi do domu" – jego trailer miał 355,5 miliona wyświetleń w dobę, a sam film zarobił później aż 1,9 miliarda dolarów na świecie.

Nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka to także powrót Toma Hollanda do roli Petera Parkera po wydarzeniach z "Bez drogi do domu", gdzie świat zapomniał o jego tożsamości. Film trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda – zobaczymy m.in. Zendayę, Sadie Sink, Jacoba Batalona, Jona Bernthala, Tramella Tillmana, Michaela Mando i Marka Ruffalo.

Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton, a scenariusz napisali Chris McKenna i Erik Sommers. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad i Rachel O’Connor.

Kuba Popielecki i Łukasz Muszyński dzielą się wrażeniami na gorąco podczas oglądania zwiastuna widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".


Powiązane artykuły Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień  (2026)

 Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Recenzja: "Harry Hole" na Netfliksie. Jo Nesbø wraca z genialnym detektywem

VOD Seriale

"Zawód: Amerykanin"? Nie. "Zawód: Koreańczyk"

VOD Seriale

Eric Kripke o finale "The Boys": Wszyscy żyjemy w świecie Ojczyznosława"

1 komentarz
Filmy

"Jumanji 3" nie boi się "Diuny" i "Avengers". Premiera tydzień po Dunesday

6 komentarzy

Mastercard OFF CAMERA: Pierwsze filmy w polskim konkursie

1 komentarz
VOD Inne Seriale

Szef HBO komentuje groźby wobec Paapy Essiedu

30 komentarzy
Filmy

Twórca "Nice Guys" szykuje film "napędzany testosteronem"