Zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z ponad miliardem odsłon

Zwiastun widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" właśnie zapisał się w historii kina – i to w naprawdę spektakularny sposób. Sony opublikowało materiał 17 marca, a już po czterech dniach licznik wybił miliard wyświetleń. To pierwszy trailer filmowy, któremu udało się przebić tę barierę. Na tym jednak nie koniec – według danych WaveMetrix dziś ma już 1,1 miliarda odsłon, co czyni go najpopularniejszym zwiastunem wszech czasów.
W ciągu pierwszych 24 godzin zwiastun zyskał 718,6 miliona wyświetleń, ustanawiając rekord największego debiutu w historii – nie tylko wśród filmów, ale i gier wideo. Po zaledwie ośmiu godzinach miał już 373 miliony odsłon na całym świecie, co samo w sobie wystarczyło, by przejść do historii. Dla porównania: poprzedni rekord należał do "Deadpoola i Wolverine'a
", którego trailer osiągnął 365 milionów wyświetleń w 24 godziny po premierze podczas Super Bowl 2024.
"Całkiem nowy dzień" – zobacz zwiastun
Co więcej, "Całkiem nowy dzień
" pobił też rekord 24-godzinnego debiutu, należący wcześniej do zwiastuna gry "Grand Theft Auto VI
" (475 milionów wyświetleń). Wcześniej, zanim "Deadpool i Wolverine
" przejęli pałeczkę, liderem wśród filmów był "Spider-Man: Bez drogi do domu
" – jego trailer miał 355,5 miliona wyświetleń w dobę, a sam film zarobił później aż 1,9 miliarda dolarów na świecie.
Nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka to także powrót Toma Hollanda
do roli Petera Parkera
po wydarzeniach z "Bez drogi do domu
", gdzie świat zapomniał o jego tożsamości. Film trafi do kin 31 lipca, a w obsadzie – obok Hollanda
– zobaczymy m.in. Zendayę
, Sadie Sink
, Jacoba Batalona
, Jona Bernthala
, Tramella Tillmana
, Michaela Mando
i Marka Ruffalo
.
Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton
, a scenariusz napisali Chris McKenna
i Erik Sommers
. W gronie producentów znaleźli się Kevin Feige
, Amy Pascal
, Avi Arad
i Rachel O’Connor
.
Komentujemy zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
Kuba Popielecki i Łukasz Muszyński dzielą się wrażeniami na gorąco podczas oglądania zwiastuna widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".