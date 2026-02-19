Newsy Filmy Zwiastun "Toy Story 5": Czy to największy wróg zabawek?
Zwiastun "Toy Story 5": Czy to największy wróg zabawek?

źródło: Materiały prasowe
Czy zabawki wreszcie spotkały swojego największego wroga? Zobaczcie, z czym przyjdzie się zmierzyć Chudemu, Buzzowi Astralowi i paczce w "Toy Story 5", najnowszej odsłonie popularnej animowanej serii. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun filmu.
   

O czym opowie "Toy Story 5"?



2.jpg


W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona "Toy Story 5" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.
  
Tym razem reżyserują Andrew Stanton i McKenna Harris. Premiera filmu: 19 czerwca.
  

"Toy Story 5" – zobaczcie zwiastun!


