Zwiastun "Toy Story 5": Czy to największy wróg zabawek?

Czy zabawki wreszcie spotkały swojego największego wroga? Zobaczcie, z czym przyjdzie się zmierzyć Chudemu, Buzzowi Astralowi i paczce w "Toy Story 5", najnowszej odsłonie popularnej animowanej serii. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun filmu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Toy Story 5"?
W zbliżającej się piątej części, która zadebiutuje na ekranach latem, do pokoju młodej bohaterki trafi tablet. Według Stantona
"Toy Story 5
" będzie opowiadać nie tyle o walce tradycyjnych zabawek z technologią, co o egzystencjalnym problemie: wpływie, jaki rozwój technologii ma zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. Poznajcie Lilypad – tablet w kształcie żaby, z którym zabawki będą musiały rywalizować o uwagę Bonnie.
Tym razem reżyserują Andrew Stanton
i McKenna Harris
. Premiera filmu: 19 czerwca.
"Toy Story 5" – zobaczcie zwiastun!