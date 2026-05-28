Armie Hammer wrócił! W filmie Uwe Bolla. Mamy zwiastun
Armie Hammer kontynuuje swój filmowy comeback. Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Citizen Vigilante", w którym zagrał główną rolę.

Za "Citizen Vigilante" odpowiada niemiecki reżyser Uwe Boll. Obraz pierwotnie nosił tytuł "The Dark Knight", ale po interwencji Warner Bros. Boll postanowił go zmienić.

Reżyser zapowiada, że "Citizen Vigilante" to powrót do mroczniejszego, brutalniejszego kina, jakie robił w czasach "Rampage: Szaleństwo". Określa go mianem "Życzenia śmierci" na miarę XXI wieku. Inspiracją dla fabuły jest aktualna sytuacja w Europie, w tym kryzys migracyjny i epidemia gwałtów i brutalnych ataków.


Armie Hammer wciela się w tytułowego mściciela imieniem Sanders. Bierze on sprawiedliwość we własne ręce i brutalnie rozprawia się z osobami, które uważa za zbrodniarzy i kryminalistów. Jego działania przynoszą mu rosnącą sławę w mediach. Przez wielu uważany jest za bohatera, jednak agent Interpolu (Costas Mandylor) wierzy, że stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i rozpoczyna własne polowanie na niego.

Armie Hammer jeszcze dekadę temu był wschodzącą gwiazdą kina. Wszystko runęło, kiedy stał się bohaterem skandalu obyczajowego. Stał się filmowym pariasem. Hammer jednak nie zrezygnował z marzeń o byciu aktorem i gwiazdą. Parę lat temu rozpoczął mozolny comeback. "Citizen Vigilante" jest jego drugim filmem od czasu publicznego skasowania go. Pierwszym był western "Frontier Crucible" z ubiegłego roku.

