Armie Hammer wrócił! W filmie Uwe Bolla. Mamy zwiastun

Armie Hammer kontynuuje swój filmowy comeback. Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Citizen Vigilante", w którym zagrał główną rolę.
Armie Hammer w ""Życzeniu śmierci" XXI wieku"
Za "Citizen Vigilante
" odpowiada niemiecki reżyser Uwe Boll
. Obraz pierwotnie nosił tytuł "The Dark Knight"
, ale po interwencji Warner Bros. Boll
postanowił go zmienić.
Reżyser zapowiada, że "Citizen Vigilante
" to powrót do mroczniejszego, brutalniejszego kina, jakie robił w czasach "Rampage: Szaleństwo
". Określa go mianem "Życzenia śmierci" na miarę XXI wieku
. Inspiracją dla fabuły jest aktualna sytuacja w Europie, w tym kryzys migracyjny i epidemia gwałtów i brutalnych ataków. Armie Hammer
wciela się w tytułowego mściciela imieniem Sanders. Bierze on sprawiedliwość we własne ręce i brutalnie rozprawia się z osobami, które uważa za zbrodniarzy i kryminalistów. Jego działania przynoszą mu rosnącą sławę w mediach. Przez wielu uważany jest za bohatera, jednak agent Interpolu (Costas Mandylor
) wierzy, że stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i rozpoczyna własne polowanie na niego. Armie Hammer
jeszcze dekadę temu był wschodzącą gwiazdą kina. Wszystko runęło, kiedy stał się bohaterem skandalu obyczajowego. Stał się filmowym pariasem. Hammer
jednak nie zrezygnował z marzeń o byciu aktorem i gwiazdą. Parę lat temu rozpoczął mozolny comeback. "Citizen Vigilante" jest jego drugim filmem od czasu publicznego skasowania go. Pierwszym był western "Frontier Crucible" z ubiegłego roku.
