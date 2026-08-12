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To jeden z najlepszych filmów roku? Zagrał w nim Channing Tatum

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zwiastun+filmu+%22Josephine%22%2C+zwyci%C4%99zcy+festiwalu+Sundance+2026.+W+obsadzie+Channing+Tatum-168009
To jeden z najlepszych filmów roku? Zagrał w nim Channing Tatum
źródło: Materiały prasowe
Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun filmu "Josephine". Obraz miał swoją premierę na festiwalu Sundance, gdzie zgarnął główną nagrodę.

O filmie "Josephine"



Tytułowa Josephine to 8-letnia dziewczynka, która jest świadkiem brutalnej zbrodni. Teraz dziewczynka skrywa własną traumę za wybuchami agresji. Tymczasem jej rodzice próbują walczyć o sprawiedliwość i stracone poczucie bezpieczeństwa. Zamiast tego ich relacja staje się coraz bardziej nadwątlona...


Film jest drugim pełnometrażowym dziełem Beth de Araújo. Jej debiutem było "Wtajemniczone" z 2022 roku.

W "Josephine" zagrali Channing Tatum i Gemma Chan. Przypadły im role rodziców Josephine, którą zagrała Mason Reeves.

Obraz trafi do amerykańskich kin w listopadzie.

Zwiastun filmu "Josephine"




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