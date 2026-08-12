To jeden z najlepszych filmów roku? Zagrał w nim Channing Tatum

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun filmu "Josephine". Obraz miał swoją premierę na festiwalu Sundance, gdzie zgarnął główną nagrodę.
O filmie "Josephine"
Tytułowa Josephine to 8-letnia dziewczynka, która jest świadkiem brutalnej zbrodni. Teraz dziewczynka skrywa własną traumę za wybuchami agresji. Tymczasem jej rodzice próbują walczyć o sprawiedliwość i stracone poczucie bezpieczeństwa. Zamiast tego ich relacja staje się coraz bardziej nadwątlona...
Film jest drugim pełnometrażowym dziełem Beth de Araújo
. Jej debiutem było "Wtajemniczone
" z 2022 roku.
W "Josephine
" zagrali Channing Tatum
i Gemma Chan
. Przypadły im role rodziców Josephine, którą zagrała Mason Reeves
.
Obraz trafi do amerykańskich kin w listopadzie.
Zwiastun filmu "Josephine"