Tatusiu, czy my umrzemy? Nowy "Wilkołak" w nowym zwiastunie

"Wolf Man" powtórzy sukces "Niewidzialnego człowieka"?

Zwiastun filmu "Wolf Man"

powstaje w ramach nowego projektu Blumhouse mającego na celu uwspółcześnienie historii kultowych potworów studia Universal. Pierwszym tytułem tego nieformalnego cyklu byłdobrze przyjęty przez fanów gatunku.ma trafić do kin w styczniu.Film jest historią Blake'a, który wraz z rodziną jedzie do rodzinnej posiadłości w Oregonie. Ojciec Blake'a zaginął i został uznany za zmarłego. Mężczyzna musi rozwiązać sprawy spadkowe. Uznaje, że opuszczenie San Francisco dobrze wpłynie na jego rodzinę.Jednak niedaleko posiadłości dochodzi do wypadku. Coś zaatakowało Blake'a. Wydaje się, że to jakiś drapieżnik. Jednak wkrótce zaczynają odkrywać dziwne symptomy u Blake'a. Jego żona wkrótce stanie przed poważnym pytaniem: które zagrożenie jest poważniejsze: to w środku czy to na zewnątrz...Zaodpowiada reżyser dobrze przyjętego. Główną rolę zagrał. Na planie partnerowali mu Julia Garner