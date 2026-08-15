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Ahsoka i Anakin Skywalker wracają. Wreszcie mamy zwiastun 2. sezonu serialu Disney+ "Ahsoka"

youtube.com / autor: /
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Ahsoka i Anakin Skywalker wracają. Wreszcie mamy zwiastun 2. sezonu serialu Disney+ &quot;Ahsoka&quot;
Fani wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie dostali namacalny dowód na to, że serial "Star Wars: Ahsoka" powróci. Podczas D23 zaprezentowany został zwiastun drugiego sezonu.

Długie oczekiwania na ciąg dalszy "Star Wars: Ahsoka"



Tym razem Disney+ bardzo mocno przetestował cierpliwość fanów. Pierwszy sezon serialu "Star Wars: Ahsoka" miał bowiem swoją premierę w 2023 roku. Czekanie na kontynuację dobiega końca.

Ale jeszcze trochę czasu minie, zanim zobaczymy nowe odcinki. Premiera została bowiem wyznaczona dopiero na styczeń. Na D23 fani zobaczyli nowy plakat i pełen zwiastun.


Osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen serial śledzi losy byłej Jedi, Ahsoki Tano, która przemierza galaktykę rozdartą wojną i politycznymi napięciami. Jej zadaniem jest odkrywanie spisków i stawianie czoła pozostałościom Imperium. Współpracuje zarówno ze znanymi, jak i nowymi sojusznikami, jednocześnie konfrontując się z własną przeszłością.  

Główną rolę gra w nim Rosario Dawson. W serialu pojawi się także Hayden Christensen jako Anakin Skywalker.

Zwiastun 2. sezonu serialu "Star Wars: Ahsoka"



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