Ahsoka i Anakin Skywalker wracają. Wreszcie mamy zwiastun 2. sezonu serialu Disney+ "Ahsoka"

Fani wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie dostali namacalny dowód na to, że serial "Star Wars: Ahsoka" powróci. Podczas D23 zaprezentowany został zwiastun drugiego sezonu.
Długie oczekiwania na ciąg dalszy "Star Wars: Ahsoka"
Tym razem Disney+ bardzo mocno przetestował cierpliwość fanów. Pierwszy sezon serialu "Star Wars: Ahsoka"
miał bowiem swoją premierę w 2023 roku. Czekanie na kontynuację dobiega końca.
Ale jeszcze trochę czasu minie, zanim zobaczymy nowe odcinki. Premiera została bowiem wyznaczona dopiero na styczeń. Na D23 fani zobaczyli nowy plakat i pełen zwiastun.
Osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen
serial śledzi losy byłej Jedi, Ahsoki Tano
, która przemierza galaktykę rozdartą wojną i politycznymi napięciami. Jej zadaniem jest odkrywanie spisków i stawianie czoła pozostałościom Imperium. Współpracuje zarówno ze znanymi, jak i nowymi sojusznikami, jednocześnie konfrontując się z własną przeszłością.
Główną rolę gra w nim Rosario Dawson
. W serialu pojawi się także Hayden Christensen
jako Anakin Skywalker
.
Zwiastun 2. sezonu serialu "Star Wars: Ahsoka"