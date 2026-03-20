Newsy Filmy Nowy "Spider-Man" pobił "GTA6". To największy zwiastun w historii
Nowy "Spider-Man" pobił "GTA6". To największy zwiastun w historii

Nowy &quot;Spider-Man&quot; pobił &quot;GTA6&quot;. To największy zwiastun w historii
Choć "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma trafić do kin 31 lipca, to do tego tygodnia kampania promocyjna widowiska praktycznie nie istniała. Wszyscy byli zdziwieni, że nie dostaliśmy żadnego teasera i zwiastuna. Sony jednak wiedziało, co robi. Kiedy wreszcie zwiastun filmu trafił do sieci, z miejsca stał się hitem.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z pierwszym rekordem



Jak się okazało, wszyscy byli spragnieni widoku nowego Spider-Mana. Wystarczyło zaledwie osiem godzin w sieci, by zwiastun "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" pobił dotychczasowy rekord zwiastuna filmowego, który należał do "Deadpoola & Wolverine'a" i wynosił 365 milionów wyświetleń.


Ostatecznie w ciągu pierwszych 24 godzin zwiastun osiągnął poziom 718,6 mln wyświetleń. To o prawie ćwierć miliarda wyświetleń więcej od absolutnego rekordu, jaki w maju ubiegłego roku ustanowił zwiastun gry "Grand Theft Auto VI" (455 mln wyświetleń).

Akcja toczy się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w "Bez drogi do domu". Peter Parker, który jako Spider-Man anonimowo czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, dobrowolnie wymazał się z pamięci najbliższych. Wkrótce w jego ciele zaczynają zachodzić zaskakujące (i potencjalnie śmiertelne) mutacje. Bohater zwraca się o pomoc do profesora Bruce'a Bannera. Jednocześnie wciąż musi walczyć ze złem. 

Zobacz bijący rekordy oglądalności zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




