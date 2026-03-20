Nowy "Spider-Man" pobił "GTA6". To największy zwiastun w historii

Choć "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma trafić do kin 31 lipca, to do tego tygodnia kampania promocyjna widowiska praktycznie nie istniała. Wszyscy byli zdziwieni, że nie dostaliśmy żadnego teasera i zwiastuna. Sony jednak wiedziało, co robi. Kiedy wreszcie zwiastun filmu trafił do sieci, z miejsca stał się hitem.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z pierwszym rekordem
Jak się okazało, wszyscy byli spragnieni widoku nowego Spider-Mana
. Wystarczyło zaledwie osiem godzin
w sieci, by zwiastun "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" pobił dotychczasowy rekord zwiastuna filmowego
, który należał do "Deadpoola & Wolverine'a"
i wynosił 365 milionów wyświetleń.
Ostatecznie w ciągu pierwszych 24 godzin zwiastun osiągnął poziom 718,6 mln wyświetleń. To o prawie ćwierć miliarda wyświetleń więcej od absolutnego rekordu, jaki w maju ubiegłego roku ustanowił zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"
(455 mln wyświetleń).
Akcja toczy się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w "Bez drogi do domu
". Peter Parker
, który jako Spider-Man anonimowo czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Jorku, dobrowolnie wymazał się z pamięci najbliższych. Wkrótce w jego ciele zaczynają zachodzić zaskakujące (i potencjalnie śmiertelne) mutacje. Bohater zwraca się o pomoc do profesora Bruce'a Bannera
. Jednocześnie wciąż musi walczyć ze złem.
