"Zwierzogród 2" przyciągnął w Polsce już 3 miliony widzów. Rekordowe wpływy

"Zwierzogród 2" przyciągnął tłumy Polaków. Do sieci trafiła informacja, że druga część kultowej animacji The Walt Disney Animation Studios zgromadziła 3 miliony widzów w polskich kinach. Produkcja osiągnęła także rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów (75 milionów złotych), zostając najbardziej kasowym filmem animowanym w historii rodzimego box office. 

Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie "Zwierzogród 2" (który debiutował 26 listopada 2025 roku)  cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem jest nie tylko wysoka frekwencja w kinach, ale i doskonałe opinie widzów oraz krytyków. Reżyserami filmu są Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu" oraz reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser wspomnianych produkcji). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".

W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli między innymi Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg oraz Bartosz Wesołowski

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.



 

