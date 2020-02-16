"Zwierzogród 2" przyciągnął w Polsce już 3 miliony widzów. Rekordowe wpływy

"Zwierzogród 2" przyciągnął tłumy Polaków. Do sieci trafiła informacja, że druga część kultowej animacji The Walt Disney Animation Studios zgromadziła 3 miliony widzów w polskich kinach. Produkcja osiągnęła także rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów (75 milionów złotych), zostając najbardziej kasowym filmem animowanym w historii rodzimego box office.
Wielki sukces "Zwierzogrodu 2"
Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie "Zwierzogród 2
" (który debiutował 26 listopada 2025 roku) cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem jest nie tylko wysoka frekwencja w kinach, ale i doskonałe opinie widzów oraz krytyków. Reżyserami filmu są Jared Bush
(współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu
" oraz reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto
") oraz Byron Howard
(reżyser wspomnianych produkcji). Scenariusz napisał Jared Bush
, a za produkcję odpowiada Yvett Merino
, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto
".
W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli między innymi Julia Kamińska
, Paweł Domagała
, Maciej Stuhr
, Paweł Deląg
oraz Bartosz Wesołowski
.
"Zwierzogród 2" - opis fabuły i zwiastun
Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.