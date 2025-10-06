Zwroty i zawroty. Arcydzieło Hitchcocka i nowy dokument Alexandre’a O. Philippe’a w programie American Film Festival

Co dwie głowy, to nie jedna – brzmi słynne przysłowie, ale co jeśli obie doznają zawrotów? Kinu to wróży całkiem dobrze: efektem są legendarne efekty specjalne, jeden z najważniejszych filmów wszech czasów i opowieści, które chcemy poznawać wciąż na nowo. Podczas 16. American Film Festival (6-11 listopada we Wrocławiu) będzie można zobaczyć nowy dokument Alexandre’a O. Philippe’a "Zawrót głowy Kim Novak" oraz klasyczny "Zawrót głowy" Alfreda Hitchcocka.
Stały bywalec AFF-u rozkochany w historii kina, Alexandre O. Philippe
, po zrealizowaniu dokumentu poświęconego scenie pod prysznicem w "Psychozie
", "78/52
", wziął na tapet swój ulubiony film. W "Zawrocie głowy Kim Novak
" wraca jednak przede wszystkim do ikonicznej roli i legendarnej aktorki, splatając ze sobą historie Kim jako kobiety i Kim Novak
, gwiazdy Hollywood.
Festiwalowym zwyczajem zaprezentujemy także przedmiot owych dokumentalnych dochodzeń – na wielkim ekranie będzie można zobaczyć wspaniałe, technikolorowe dzieło Hitchcocka
. "Zawrót głowy
" rozłożymy na czynniki pierwsze wspólnie z ekipą Pełnej Sali, patrona medialnego American Film Festival, w ramach dyskusji po seansie. Zawrót głowy Kim Novak (Kim Novak’s Vertigo), reż. Alexandre O. Philippe
Czy Kim Novak doświadcza vertigo, czy nie daje się mu owładnąć, przejmując historię o jednym z amerykańskich arcydzieł – i kinie klasycznym w ogóle – przedstawiając ją z własnej perspektywy? Alexandre O. Philippe siada z aktorką do stołu i daje sobie opowiedzieć Zawrót głowy inaczej, niż zwykły to robić narosłe przez dekady mity. Wyróżniona na tegorocznym festiwalu w Wenecji nagrodą za całokształt twórczości Novak – dziś także malarka i poetka – powraca z trwającej ponad trzy dekady aktorskiej emerytury i daje nam wyjątkowy wgląd w – jak pisze Guy Lodge na łamach "Variety" – "kaprysy złotej ery Hollywood", podczas gdy duch Hitchcocka unosi się nad całością. Zawrót głowy Kim Novak to dokument intymny i melancholijny, często łagodnie dryfujący ku pamiętnikarskiej wrażliwości, choć niepozbawiony charakterystycznego dla Philippe’a zacięcia krytycznego. Zawrót głowy (Vertigo), reż. Alfred Hitchcock
Odesłany na przymusową emeryturę policyjny detektyw John "Scottie" Ferguson (James Stewart), u którego zdiagnozowano akrofobię (to właśnie lęk wysokości sprawił, że nie zdołał uratować partnera przed śmiercią), zostaje wynajęty przez Gavina Elstera (Tom Helmore) do śledzenia jego przejawiającej skłonności samobójcze żony Madeleine (Kim Novak). Ferguson, przyciągany przez złotowłosą piękność jak magnes, podąża za nią krok w krok, a gdy ta wpada do Zatoki San Francisco, nie tylko wyciąga ją z wody, ale i zakochuje się w niej. Choć tak zarysowana intryga, zaczerpnięta z powieści duetu Boileau-Narcejac, brzmi banalnie, to Alfred Hitchcock uczynił z niej wymykającą się prostym interpretacjom opowieść o tożsamości, pożądaniu i skazanej na zagładę miłości, a przy tym zawarł w filmie wszystkie swoje twórcze fascynacje i obsesje. Zawrót głowy – w 2012 roku okrzyknięty przez magazyn "Sight & Sound" filmem wszech czasów (zdetronizował tym samym niepokonanego przez pięć edycji plebiscytu Obywatela Kane’a Orsona Wellesa z 1941 roku) – to thriller i melodramat w jednym, kino pełne zarówno freudowskich pierwiastków, jak i prekursorskich rozwiązań optycznych. (autor opisu: Rafał Glapiak)
