"Robin Hood: Początek" - i koniec

Filmów o Robinie z Sherwood było już kilka, każdy podchodził do historii w nieco inny sposób. Wydawać by się mogło, że wszystko w temacie zostało już powiedziane, jednak tu na scenę wkracza Otto Bathurst ze swoją interpretacją klasycznej legendy.W tej wersji Robin z Loxley ( Taron Egerton ) jest upadłym lordem, którego majątek został zagarnięty, gdy mężczyzna wyjechał na krucjatę. Tam też poznał arabskiego wojownika, Johna ( Jamie Foxx ). Losy obu panów przeplatają się i, jak łatwo się domyślić, już wkrótce zostają oni wiernymi przyjaciółmi. John uczy Robina jak walczyć, kraść i poruszać się niezauważenie po mieście. Film reklamowany jest jako prawdziwa historia księcia złodziei, a przywiązanie do realiów historycznych twórcy kilkukrotnie podkreślają na początku. W te zapewnienia ciężko jednak uwierzyć, kiedy widzimy na ekranie takie cuda jak chociażby kusze strzelające ogniem maszynowym. Bohaterowie noszą zaskakująco współcześnie wyglądające stroje, a Nottingham wygląda jak miasto wyciągnięte z " Władcy Pierścieni " czy " Gry o tron ". Sam Robin zresztą łudząco przypomina serialowego Green Arrowa, czy to z wyglądu, czy z zachowania. Jak to więc jest z tą historycznością?Jeśli chodzi o aktorstwo to bywa różnie. Między Egertonem Foxxem widać jakąś chemię, niektóre sceny z ich udziałem ogląda się całkiem przyjemnie (trening Robina – głupie to, a cieszy), czasem nawet da się uwierzyć w ich przyjaźń. Reszta aktorów wypada już jednak gorzej. Ben Mendelsohn w roli szeryfa, który sprawia wrażenie, jakby jeszcze nie wyszedł z roli imperialnego oficera z "Gwiezdnych wojen", bo gra identycznie (nawet płaszcz ma podobny!). Jamie Dornan sprawia wrażenie kompletnie wypranego z emocji, mimo że jego postać jest kreowana na charyzmatycznego przywódcę. Ciężko też uwierzyć w jego relację z Eve Hewson – między Willem a Marion nie czuć zupełnie nic.Mówiąc o " " nie sposób pominąć jednego z największych jego problemów, jakim są liczne odniesienia i komentarze społeczne. Osobiście nie mam nic przeciwko takim drobnym smaczkom w filmach, ba, często dodają one obrazowi nowej wartości. Tu jednak twórcy najwyraźniej się pogubili, bo cały film zdaje się być jednym wielkim komentarzem. Znajdziemy tu więc wszystko: wojnę w Afganistanie, w Iraku, zamieszki i bunt klasy robotniczej czy krytykę rządów Trumpa. Oczywiście te wszystkie nawiązania prowadzą donikąd, mam wrażenie, jakby twórcy po prostu odhaczali kolejne motywy, które muszą się w filmie pojawić i wrzucali je tam bez zastanowienia.Tak prezentuje się " Robin Hood: Początek ", film w zasadzie nikomu niepotrzebny, który zdaje się mieć wielkie ambicje, które jednak ostatecznie go przytłaczają. Nie ma co tracić czasu na to dzieło, znacznie lepiej obejrzeć po raz kolejny " Facetów w rajtuzach