Bella ciao

Cały serial można potraktować jako współczesną wariację na temat opowieści o Robin Hoodzie, mocno inspirowaną twórczością Quentina Tarantino , do której dodano elementy policyjnego proceduralu. Tajemniczy Profesor ( Álvaro Morte ) kompletuje ośmioosobowy zespół, który ma na celu obrabowanie Hiszpańskiej Mennicy Królewskiej. Cel? 2,8 bilionów euro. To nie jest jednak zwyczajny napad. Chodzi o to, żeby zawsze być o krok przed policją, a także przekonać do siebie opinię publiczną. W tym celu główny mózg operacji obmyśla zasady – bez zabijania, bez nazwisk czy osobistych relacji. Jak możemy się domyślić wkrótce wszystkie zostaną złamane. Mimo wysiłków Profesora nie wszystko przebiegnie dokładnie tak jak zaplanował.Jak zwykle w produkcjach o bandzie złodziejów pojawiają się postaci, które powielają znane nam schematy – mamy więc w " Domie z papieru " wrażliwego hakera Rio ( Miguel Herrán ), mięśniaki Helsinki i Oslo ( Darko Peric oraz Roberto García Ruiz ), "twardą glinę’" Raquel Murillo ( Itziar Ituño ) czy femme fatale Tokio ( Úrsula Corberó ). Do ciekawszych postaci należą energiczna Nairobi, która okazuje się mieć złote serce ( Alba Flores ) czy Moskwa ( Paco Tous ), który ma wyrzuty sumienia z powodu tego, że jego syn Denver ( Jaime Lorente ) podobnie jak on wstąpił na kryminalną ścieżkę.Profesor to nietypowy złodziej. Planowany przez niego napad ma odbyć się bez rozlewu krwi, a łup dopiero planuje wyprodukować. Uważa, że tym samym przekona do siebie opinię publiczną – przecież nie okrada żadnego obywatela tylko próbuje oszukać wielką instytucję.– te wypowiedziane przez niego słowa dobrze oddają jego motywację. W produkcji banknotów mają pomóc zakładnicy, jest ich konkretnie 67, wśród nich m.in. uczniowie prywatnego liceum, a wśród nich córka brytyjskiego ambasadora Allison Parker ( María Pedraza ) czy dyrektor mennicy Arturo ( Enrique Arce ) rozdarty między uczuciem do żony, a kochanki Mónici ( Esther Acebo ).Postać, którą zdecydowanie trudno rozgryźć to – Berlin ( Pedro Alonso ), najjaśniejszy punkt tego serialu. Każde pojawienie się na ekranie tej postaci gwarantuje emocje. Sceny z jego udziałem nigdy nie są nudne, bowiem Berlin to mistrz manipulacji i szantażu, posiada on jednak nieograniczone zasoby uroku osobistego i charyzmy. Im bliżej poznajemy jego postać tym bardziej narastają w nas ambiwalentne uczucia. Z jednej strojny przeraża nas jego bezwzględność, z drugiej trudno jest nie oprzeć się jego urokowi. Spośród wszystkich postaci to właśnie on zyskał najwierniejszą rzeszę fanów. Wielkie brawa dla Pedro Alonso , bo stworzył świetną kreację, jednego z najciekawszych antagonistów małego ekranu ostatnich lat. Mam nadzieję, że występ w tym serialu będzie przepustką tego aktora do międzynarodowej kariery, bo szkoda by zachować taki talent tylko dla hiszpańskich produkcji.Kolejnym plusem serialu jest z pewnością scenografia i kostiumy, na tym polu uwagę przykuwają nawet najdrobniejsze szczegóły. Czerwone kombinezony i maski wzorowane na Salvadorze Dalim stały się znakiem rozpoznawczym " Domu z papieru ". Na uwagę zasługuje także muzyka, szczególnie elektroniczna sekwencja zamykająca każdy odcinek czy pojawiająca się kilkakrotnie ludowa piosenka "Ciao Bella’", która nabiera niezwykle emocjonalnego znaczenia w jednej ze scen między Profesorem, a Berlinem pod koniec pierwszej części produkcji.Serial najbardziej traci, gdy scenarzyści zaczynają uderzać w tony rodem z wenezuelskich seriali, w takich momentach niestety nie pomoże utalentowana obsada. Irracjonalnych rozwiązań w historii jest wiele, jednak o ile są one niewidoczne na początku serialu, to w jego połowie zaczynają się uwypuklać. Ekspresowa rekonwalescencja po postrzeleniu w udo, kaskaderskie wyczyny Profesora na złomowisku czy mikrofon w okularach to tylko kilka najbardziej rażących przykładów. W serialu jest również zbyt wiele niepotrzebnych, nic nie wnoszących rozmów, które sprawiają, że mniej więcej w połowie " Dom z papieru " gubi dynamiczne tempo i zaczyna nużyć. Z takich sytuacji na szczęście zawsze gotowy jest wybawić Berlin, który powoduje, że każda scena z jego udziałem na długo pozostaje w pamięci.Relacja między Profesorem, a policyjną negocjatorką Raquel drażni od początku na ekranie. Mało przekonujące wydaje się by taka doświadczona kobieta jak Murillo tak łatwo straciła czujny instynkt i dał się wodzić Profesorowi za nos. Sceny z ich udziałem należą do tej nudniejszej części serialu, bo między bohaterami nie ma takiej chemii jak pomiędzy innymi parami z tej produkcji, pojawia się w nich także najwięcej absurdów. Wielka szkoda, że tak właśnie zmarnowano potencjał, który był między tą para podczas pierwszych ''służbowych" rozmów, gdy Profesor występował w roli mózgu całego napadu.Wątek Allison Parker zaczyna się w dość pretensjonalny sposób, następnie kilkakrotnie będzie zawierać wiele niewiele wnoszących do fabuły wydarzeń. W jej przypadku jakby scenarzyści nie mogli się zdecydować czy jest to inteligenta i dzielna dziewczyna czy naiwna i zagubiona wśród rówieśników małolata.Jeśli szukacie ambitnego thrillera psychologicznego czy oryginalnego serialu sensacyjnego to raczej odradzam tę produkcję. " Dom z papieru " nie zawodzi natomiast jeśli jesteście już zmęczeni amerykańskimi produkcjami i macie ochotę usłyszeć na ekranie inny język niż angielski. Za ofertę wciągającej, niezobowiązującej rozrywki jesteście w stanie poświęcić swój czas tej produkcji, która liczy aż 22 odcinki (podzielony przez Netflixa na 2 części serial był emitowany oryginalnie przez hiszpańską stację Antena 3 jako zamknięta historia). Jedno jest pewne, obok rewelacyjnego " Dark " to najgłośniejsza europejska produkcja ostatnich miesięcy. Myślę, że to już wystarczający powód by dać się "porwać" profesorowi i jego ekipie chociaż na czas jednego odcinka.