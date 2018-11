Fantastyczna zbrodnia J.K. Rowling

Dwa lata po premierze pierwszej części " Fantastycznych zwierząt ", która zebrała wiele sprzecznych recenzji, autorka "Harry’ego Pottera" znów wyciąga do nas ręce i zaprasza do ponownej wizyty w świecie magii. Tylko pytanie brzmi: czy ta kolejna już wizyta wyjdzie na dobre?Akcja filmu rozgrywa się zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu wydarzeń z pierwszego filmu. Gellert Grindelwald, schwytany przy pomocy Newta przez Ministerstwo, ucieka z więzienia. Planuje zgromadzić nowych zwolenników do swojej spraw. Oczywiście, jedyną osobą, która jest w stanie go powstrzymać, okazuje się Albus Dumbledore. Dumbledore jednak kładzie tę sprawę na ręce Newta, który w pogoni za Grindelwaldem i w poszukiwaniu Obskurodziciela, wyrusza do Paryża.Wyczekiwana kontynuacja pierwszego filmu rozpoczyna się z wielkim hukiem. Początkowe sceny przykuwają widza do fotela i naprawdę angażują ponownie w śledzenie przygód przedstawionych na ekranie. Jednak gdy ekscytacja zaczyna opadać, oglądający zdaje sobie sprawę, że tak właściwie… w filmie niewiele się dzieje. Obserwujemy Newta bawiącego się ze zwierzątkami, Grindelwalda spacerującego po ulicach Paryża, romans mugola z czarodziejką. Wszystkie te kadry są naprawdę piękne, jednak do filmu nic nie wnoszą. Kiedy dochodzi do scen akcji, na nowo wzrasta entuzjazm, lecz po chwili przemienia się w zawód.Postacie są ogromnym plusem. Wspaniały Eddie Redmayne , którego jako Newta ciężko nie kochać, urocza Alison Sudol w roli Queenie, zabawny Dan Fogler grający Kowalskiego, czy niesamowicie charyzmatyczny Jude Law jako Dumbledore, sprawiają, że na ustach widza pojawia się uśmiech. Jeżeli chodzi o największą kontrowersję, czyli Johnny'ego Deppa jako Grindelwalda, uważam, że spisał się bardzo dobrze. Patrząc na niego, jego przesadzoną mimikę i pełne maniery gesty, widać, jakie jego postać ma zamiary. Sama scena przemowy, którą ogłasza przed tłumem, jest bardzo realistyczna i aż jest się samemu gotowym dołączyć do jego szeregów. Pozostali bohaterowie zostali przedstawioni w porządku. Niestety nowe postacie, które powinny przyciągnąć uwagę widza, w porównaniu z wyżej wymienionymi, wypadają blado.Kadry są piękne, delikatne, skondensowane. Efekty specjalne na poziomie jak w poprzedniej części, a muzyka naprawdę wpasowuje się w klimat dzieła. Tylko co z tego, gdy w filmie po prostu brak tej magii, która pojawiała się w poprzednich częściach. Ekscytacja jest chwilowa, a żartów i humoru tu niezbyt dużo.Przeciętny widz w pewnym momencie filmu zaczyna się… gubić. Wiele wątków, urwanych scen, chaos i jeszcze raz chaos. Tak można opisać scenariusz J.K. Rowling . Wiele elementów fabuły jest tak mocno przekombinowanych, że myśląc o sensie widzianych obrazów, porównując je z pierwowzorem, ma się ochotę przewrócić oczami. Problem polega na tym, że wielki fan zauważy nieścisłości, a ktoś, kto nie jest fanem – pogubi się w zagmatwanej fabule. Większa część filmu wydaje się zbyteczna. J.K. Rowling po prostu przesadziła z planowaniem pięciu filmów. Gdy w drugim odczuwa się już nudę, co będzie dalej?Wiele osób pokocha ten film. Bohaterów nie da się nie lubić, a widząc znajome obrazy, takie jak Hogwart, czy słysząc muzykę skomponowaną jeszcze lata temu przez Williamsa , łezka w oku sama się kręci, szczególnie, gdy z Harrym Potterem się dorastało. Wiele smaczków dla fanów właśnie powoduje taki pozytywny odbiór filmu. Jednak zwykły, przeciętny widz, nie znajdzie w tym filmie niczego dla siebie.Jeśli kochacie poprzednie filmy z uniwersum, pewnie i tak udacie się na seans tego filmu. Jeśli szukacie po prostu dobrej rozrywki, bez większej znajomości uniwersum J.K. Rowling, możecie odpuścić sobie seans w kinie i poczekać na DVD. Przykro się trochę robi na myśl, że w pogoni za pieniędzmi z tak wspaniałego uniwersum, jakim jest Harry Potter, powstaje tak pusty i niepotrzebny film jak " Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda ".