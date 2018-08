Guerra sin reglas

Ktoś mógłby rzec, że wojna się już skończyła. Ale to niestety nieprawda. Ciągle bowiem dochodzi do walk na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i kolejnych ataków terrorystycznych. I to ma być niby pokój? Nie, to wciąż jest wojna. My często tego nie spostrzegamy, ale walki wciąż się toczą – tyle tylko, że tym razem z powodu zwykłego handlu narkotykami i ludźmi. I te struktury też się rozwijają bo funkcjonują już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i w Ameryce Południowej, czy w Meksyku. Brakowało zaś tutaj pokazania społeczeństwu istnienia takiego problemu… aż pojawił się " Sicario " w reżyserii Denisa Villeneuve , który tylko z pozoru wydawał się być zwykłym thrillerem o walce z handlem narkotykami. Bo w rzeczywistości ten film był niezwykłym doświadczeniem zapadnięcia się w otchłań, z której próbujemy uciec, ale nie możemy i w efekcie dalej się w nią zagłębiamy... aż na same dno.Z tym więc większym zainteresowaniem można było wyczekiwać drugiej części, która jednak od początku wydawała się… niepotrzebna. Trudno było bowiem odtworzyć po raz drugi to klaustrofobiczne doznanie z poprzedniej odsłony i to jeszcze dodatkowo po zamianie stołka reżyserskiego na Stefano Sollimę . Twórca serialu " Gomorra " na szczęście jednak nie rozczarował, choć z drugiej strony oglądając jego najnowszy film, można odczuć wrażenie, że to już zwykły "akcyjniak" o żołnierzach z karabinami, a nie skrytych zabójcach, których czyny mogły nas szczerze zmusić do refleksji nad własną moralnością. Nie oznacza to jednak, że jest źle. " Sicario 2: Soldado " to wciąż trzymający w napięciu thriller, w którym nie obowiązują żadne zasady… no może poza jedną, która brzmi: "Nie ufaj nikomu bo… zginiesz".