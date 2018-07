Katastrofalna erupcja

Sam początek na to nie wskazuje. Wręcz powiem więcej, jest on naprawdę bardzo dobry. Pojawia się w nim najwięcej z klimatu " Parku Jurajskiego ", a dodatkowo pojawiające się dinozaury autentycznie robią wrażenie. Ten wstęp znakomicie buduje napięcie, a wraz z jego zakończeniem pozostawia oglądającego w wrażeniu, że ten film naprawdę może się udać. Niestety wraz z upływem czasu te nadzieje znowu okazują się złudne i " Upadłe królestwo " krok po kroku staje się erupcją, która zakończyć się może tylko w jeden sposób – upadkiem.

Ten upadek nie następuje jednak od razu, a stopniowo się rozwija na oczach widza. Nie powiem, film J.A. Bayony stara się być uniwersalny. I początkowo to się udaje. Bo po tym mrożącym krew w żyłach wstępie, dostajemy informacje ze świata, rozmowy w kongresie i spojrzenie na nową pracę Claire – sceny, które zupełnie nie pasują do serii "Jurassic Park". Samo zaś pojawienie się Dr Iana Malcolma również zostanie przyjęte z życzliwością, pomimo tego że wygłasza on… dosyć kontrowersyjną przemowę. I na nią też warto zwrócić uwagę, gdyż pokazuje, że temat ewolucji nie ogranicza się jedynie do dinozaurów, a także nas, ludzi. Wraz z tym słowami wypowiedzianymi przez kogoś, kto sam niegdyś widział te stworzenia nabierają one większego znaczenia, ukazującego jak my sami zmieniliśmy się na tle tych kilkudziesięciu milionów lat… Upadkiem w tym przypadku nie można zatem określić pozostawionych na śmierć dinozaurów, a zachowania ludzi, którzy udowadniają, że to nie Isla Nublar, a Ziemia zaczyna się stawać prawdziwym tytułowym Upadłym Królestwem.