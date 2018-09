Myślenie jest błędem!

Musical – jedna z najbardziej magicznych i wdzięcznych form rozrywki, jaką dane jest nam cieszyć oczy i uszy, podczas pokazów na ekranach kin, telewizorów czy deskach teatrów. Obecnie przeżywający swój renesans za sprawą m.in. takich dzieł jak " La La Land ", " Les Misérables: Nędznicy " czy " Król rozrywki ", bo któż ceniący sobie właśnie ten konkretny gatunek filmowy, przepuści okazję jaką niewątpliwie jest przeniesienie się na dwie godziny w kolorowy, roztańczony świat i zapomnienie o marazmach i troskach dnia codziennego? Dokładnie taką możliwość daje nam nowa produkcja spod kamery Ola Parkera " Mamma Mia! Here We Go Again ".Osobiście ze zniecierpliwieniem wyczekiwałem kontynuacji przygód bohaterów, których zdążyliśmy pokochać przed dziesięcioma laty i w ogólnej ocenie się nie zawiodłem. Umówmy się, że sukces sequelu w głównej mierze zawdzięczać możemy osobie reżysera , któremu udało się namówić wszystkich aktorów do ponownej współpracy. Brosnan Walters … Każda z tych twarzy, pojawiając się kolejno na ekranie, wywoływała mimowolny uśmiech i przywodziła wspomnienia z poprzedniej części. Twórca filmu mruga do Nas okiem i dba o to, by ponownie nie zabrakło w ich wykonaniu błyskotliwych potyczek słownych (Tanya i Rosie) czy dżentelmeńskich, a jednocześnie z delikatnym przekąsem wymian uprzejmości pomiędzy trzema tatusiami. Nie mniej jednak, nie możemy zapomnieć o nowych postaciach, które tchnęły w film niezbędny powiew świeżości.Począwszy od duetu dystyngowanych emerytów Andyego Garcii Cher , dla której głosu, cytując kwestię sympatycznego ochroniarza (genialny, zabawny wątek!) wypowiedzianą w stronę Harryego: "czas był bardzo łaskawy" i w dalszym ciągu potrafiłaby zawstydzić niejedną ze współczesnych piosenkarek popowych, poprzez młode i szalone wersje najbliższych przyjaciółek Donny w osobach Jessici Keenan Wynn Alexi Davies , a kończąc na Lily James – odtwórczyni jednej z głównych ról, która wypadła szczególnie dobrze. Jej gra była naturalna, pełna niewymuszonego uroku, a co najważniejsze, dziewczyna podołała trudom dotyczącym strony wokalnej. Oczywiście, wspomnieć trzeba również o młodzieńcach odgrywający role Sama, Billa i Harryego za czasów ich świetności. Josh Dylan Jeremy Irvine również wywiązali się z powierzonych im zadań, mimo niewielkiego pola do popisu związanego z okrojonym scenariuszem, bawiąc się wizerunkami postaci wykreowanych w hicie z 2008 roku, przez ich starszych i bardziej doświadczonych kolegów po fachu. I w tym miejscu na chwilę się zatrzymamy.Jeśli szukać minusów, niewątpliwie głównym z nich będą uproszczone i zwięzłe do granic dialogi oraz luki fabularne. Sceny podzielone były na krótkie fragmenty, przeplatając skrawki historii toczące się w czasach obecnych i latach 70. Baczniejsi obserwatorzy zwrócą uwagę zapewne również na nieścisłości związane z chronologią wydarzeń czy podejrzane różnice wiekowe. Ale czy to aż tak istotne jeśli na przeciwnej szali kładziemy stronę audio-wizualną?A w tej naprawdę jest co podziwiać! Piękne i barwne niczym sceneria wyspy, na której kręcone były zdjęcia stroje aktorów, zgrabne sztuczki montażowe (m.in. przenikanie ujęć przedstawiających hotel przed i po remoncie), emanujące zaraźliwą energią sekwencje taneczne (szczególnie zapadająca w pamięć ta na łodziach, do kultowego już "Dancing Queen") no i oczywiście muzyka!Muzyka, bez której nie mielibyśmy w ogóle o czym rozmawiać. W filmie oprócz kilku największych hitów ABBY (dwóch z czwórki założycieli zespołu możemy oglądać w rolach jednego z rektorów oraz pianisty w restauracji), zostało wykorzystanych wiele mniej znanych lub zapomnianych już utworów. W moim prywatnym top3 z soundtracku, znalazły się takie kompozycje jak: "When I Kissed the Teacher", "Andante, Andante" oraz "Knowing Me, Knowing You". Ich aranżacje były klasyczne, a jednocześnie przyprawione o szczyptę wyzwalającej dodatkowe pokłady endorfin, mieszanki żywiołowości i delikatności. Na szczególną wzmiankę zasługują również pomysły realizacji piosenek "One of Us" z Sophie i Skyem w pokoju hotelowym, "Fernando" w blasku tysięcy fajerwerków czy oczywiście sekwencja pożegnalna do przeboju "Super Trouper". Nie zabrakło także wzruszeń za sprawą chwytających za serce "I’ve Been Waiting On You" oraz "My Love, My Life", a klip do "Waterloo" to materiał na niezależny teledysk. Dla fanów ścieżek dźwiękowych, jako ciekawostkę podpowiem, iż na oficjalnej płycie znajdują się dwa bonusowe utwory, niewykorzystane w filmie.Podsumowując, musimy zgodnie stwierdzić, iż aktorzy grający na planie " Mamma Mia: Here We Go Again " zaliczyli jeden z najprzyjemniejszych epizodów zarówno w swoich karierach, jak i w życiu. Zarabiając niemałe pieniądze, bawią się, śpiewają, tańczą i cieszą wspólnie spędzanym czasem. Jeśli podobała Wam się część pierwsza, na pewno pokochacie też i drugą. Nie gwarantuję, że będzie to miłość od pierwszego wejrzenia, bo będąc szczerym, sam potrzebowałem dwóch seansów, aby w pełni docenić nową koncepcję i związane z nią zmiany w produkcji, ale ten film jest zdecydowanie wart dania mu szansy, a klucz do jego właściwego odbioru, ukryty jest w jednej z rad jakie otrzymuje młoda Donna od charyzmatycznego i radosnego właściciela baru: "Nie myśl za wiele, to przeszkadza w szczęściu".