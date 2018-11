Nie tego oczekiwałem

Kiedy w propozycjach Netflixa pojawił się " Batman Ninja ", stwierdziłem, że będę musiał poświęcić któryś wieczór, żeby się z nim zapoznać. To nic, że animowany, takie też już oglądałem. Znalazłem więc wolny wieczór, odpaliłem tv i zacząłem oglądać.Na początek spróbuję opisać to, co w moim odczuciu było dobre, a przynajmniej strawne.Sam pomysł fabuły, związany z przeniesieniem się w czasie wcale mnie nie raził, tak samo jak zrobienie z Batmana ninja. Ten pomysł przecież pojawił się już w filmowym " Batmanie - Początek ", gdzie przez związki z klanem ninja dość jasno wyjaśnia się umiejętności walki Batmana. Nawet klimat graficzny - dla mnie, osoby zasadniczo nie wykazujące fascynacji mangą i anime - byłby strawny, choć w wielu scenach raził mnie kontrastami kolorów i ostrymi przerysowaniami twarzy bohaterów, zwłaszcza Jokera. Ale przyjmuję, że nie do końca rozumiem tę estetykę, więc starałem się, aby szczególnie mnie to nie warunkowało w ocenie.Niemniej, kiedy akcja zaczęła się rozwijać i poszczególne wydarzenia toczyły się na ekranie, dotarłem do takich momentów, które po prostu pozbawiły mnie skrupułów i stwierdzam, że twórcy owego "dzieła" rozminęli się ze wszystkim. co ja wyobrażam sobie o Batmanie. W niektórych scenach poziom groteski przerastał nawet Batmobila z " Powrotu Batmana " (tego z bat-lampami w kołpakach).Szczytem, który właściwie przesądził o tym, że dla mnie ten film jest skreślony (żałuję tylko, że "odzobaczyć" go nie mogę), jest finałowe starcie, które wpisuje się, jak dla mnie, w klimaty właściwe produkcjom takim jak Power Rangers , ale nie ma nic wspólnego z Batmanem ani filmowym, ani komiksowym, ani żadnym. Doceniam starania japońskich twórców, ale jak dla mnie - niech lepiej zajmą się swoimi klimatami, a nie przetwarzaniem amerykańskich ikon popkultury na anime.Batman w tej wersji zdecydowanie traci.Jestem jednakże skłonny przyznać, że pokolenie młodsze ode mnie, zdecydowanie bardziej obyte z światem mangi i anime, może uznać moją ocenę za niewłaściwą i nieobiektywną. I pewnie w jakiś sposób będą mieli rację. Nie zmienia to jednak faktu, że pisze ją fan Batmana, który ogląda go w każdej dostępnej odsłonie od blisko 30 lat.