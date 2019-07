Niech żyje Majowa Królowa

Powiedzieć, że swoim pierwszym pełnometrażowym filmem, " Dziedzictwo. Hereditary ", Ari Aster dał się zauważyć w filmowym świecie to jakby nic nie powiedzieć. Choć jak sam przyznał, niekoniecznie uważa się za twórcę horrorów, 32-letni Amerykanin żydowskiego pochodzenia na stałe wpisał się w panteon współczesnych reżyserów tego gatunku, a jego debiut okrzyknięty został przez wielu najstraszniejszym filmem 2018 roku. Rok później serwuje nam swoje drugie arthousowe dzieło, tak odmienne, a jednocześnie podobne do pierwszego.Związek Dani ( Florence Pugh ) i Christiana ( Jack Reynor ) jest na krawędzi rozpadu. Ona czuje, że nie ma w swoim chłopaku wystarczającego oparcia, jednocześnie obwinia się za obarczanie go swoimi problemami. On z kolei, za namową kolegów, rozważa zerwanie z dziewczyną, nie jest jednak w stanie podjąć stanowczej decyzji. Za sprawą rodzinnej tragedii, która dotyka Dani (mrożąca krew w żyłach sekwencja otwierająca film), młodzi Amerykanie grzęzną w nieszczęśliwej relacji. Targany wyrzutami sumienia i poczuciem odpowiedzialności, Christian zaprasza Dani do dołączenia do planowanego z kolegami ze studiów wyjazdu do Europy.Wkrótce akcja filmu przenosi się wraz z bohaterami do odległej wioski w szwedzkim Hälsingland, w której wychował się jeden z nich, Pelle (anglojęzyczny debiut Vilhelma Blomgrena ). Studenci trafiają do małej komuny, aby wziąć udział w odbywających się raz na 90 lat obrzędach letniego przesilenia (tytułowe midsommar). To, co miało okazać się ekscytującym wakacyjnym wyjazdem, wkrótce staje się niepokojącym i psychodelicznym świętem pradawnych rytuałów. Aster zdecydowanie odrobił pracę domową, jeśli chodzi o zawartą w " Midsommar " symbolikę − przedstawione obrzędy są odwzorowaniem lub przynajmniej wariacją na temat nordyckich wierzeń i tradycji, zaczerpniętych czy to jeszcze z czasów wikingów, czy też ze współcześnie obchodzonego w Szwecji letniego przesilenia. Reżyser jednak idzie o krok dalej. Każde malowidło na ścianach chat, każda runa wyhaftowana na tradycyjnych strojach czy umieszczona w miejscach kultu, ma swoje znaczenie i interpretację w nadchodzących wydarzeniach. Tak jak w " Hereditary Aster od pierwszych scen ukrywa w swoim obrazie mnogie easter eggi − zapowiedzi tego, co pojawi się na ekranie − zapraszając odbiorcę do uważnego oglądania. Właściwie całkowicie rezygnuje z operowania wszechobecnym w horrorach mrokiem, wszystkie wydarzenia pokazując w jaskrawym świetle (wspaniałe zdjęcia Pawła Pogorzelskiego !). Sielankowe obrazy pełne skandynawskiego folkloru kontrastuje z makabrycznymi, krwawymi scenami, które w migocącym słońcu nabierają surrealnego charakteru, zdeformowane ciała z ukwieconymi łąkami, a dramaty i traumy bohaterów zestawia z elementami czarnego humoru.Owszem, można zarzucić Asterowi fabularne niedociągnięcia i jednowymiarowość drugoplanowych bohaterów (chociażby postać Marka grana przez Willa Poultera , która właściwie jest jedynie wyzwalaczem dla wspomnianych akcentów humorystycznych, stereotypowym, działającym na nerwy bohaterem horroru), czy też przewidywalność przedstawionych wydarzeń względem innych filmów o tematyce sekt i rytuałów (często przytaczany w kontekście "Midsommar" jest choćby " Kult Robina Hardy'ego ). Jednakże aspekty te tracą na znaczeniu w zestawieniu z hipnotyzującymi, immersyjnymi scenami kolejnych, coraz bardziej perwersyjnych rytuałów, których się nie ogląda, ale przeżywa fizycznie wraz z bohaterami.Podobnie jak w " Hereditary ", reżyser pod płaszczem horroru (śmiało rzec można − artystycznego), przemyca bardzo osobisty dramat psychologiczny. Orbituje wokół żeńskiej postaci (fenomenalna Pugh ), która, przytłoczona traumą, żałobą i poczuciem wyobcowania, na zmianę szuka wsparcia w swoim partnerze i ustępuje przepraszająco. Aster w pełnym słońcu prezentuje bolesną, acz terapeutyczną dekonstrukcję toksycznego związku i studium rozstania (sam przyznał, że był po dotkliwej rozłące, gdy pisał scenariusz). Przeprowadza postać Dani, pozostawioną samą ze swoimi demonami, przez kolejne etapy porzucenia: żal, gniew, depresję i akceptację, aż po kulminacyjne uwolnienie. Midsommar. W biały dzień " rozczaruje tych, którzy oczekują wyskakujących straszaków czy rozlewu krwi rodem ze slasherów. Nagrodzi za to zdecydowanie widza cierpliwego i otwartego, fundując mu prawie dwuipółgodzinny, powolny, ale ani przez chwilę nie nużący festiwal niepokojąco estetycznych kadrów i fizycznie wręcz odczuwalnego, narastającego napięcia, zwieńczony oczyszczającym finałem. Aster i sobie, i każdemu z nas indywidualnie pozwala znaleźć tu swoje katharsis − czy to wśród kwiatów na łonie natury, w niszczącym ogniu, szalonym tańcu, narkotycznym transie, rozdzierającym krzyku, spazmatycznych jękach czy wyzwalającym śmiechu. A ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.