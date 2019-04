Polowanie na czarownicę

David Harbour, Sasha Lane Campbell Grobman Films

Realizacjaokazała się podobno istną drogą przez piekło. Scenariusz poddawano na planie nieustannym przeróbkom, producenci darli koty z reżyserem, zaś zirytowany odtwórca tytułowej roli odmawiał występowania w nadprogramowych dublach. W historii X Muzy nie brakuje przykładów dzieł kręconych w ekstremalnych warunkach, które ostatecznie trafiły do podręczników filmoznawstwa. Widowisku Neila Marshalla raczej to nie grozi. W trakcie seansu ma się wrażenie, że niemal każda dyskusja twórców na temat kierunku fabuły, tonacji jak i warstwy wizualnej kończyła się interwencją służb porządkowych. W efekcie powstał utwór bałaganiarski, a przy tym zaskakująco wulgarny i przeładowany makabryczną przemocą. W porównaniu z komiksowym pierwowzorem Mike'a Mignoli oraz jego wcześniejszymi adaptacjami podpisanymi przez Guillermo del Toro prezentuje się on niczym wykwit wyobraźni rozwydrzonego nastolatka. Nie będę jednak ukrywał: prosty ze mnie chłopak, za soczyste gore i efekciarską akcję potrafię wybaczyć wiele. Nie zdziwię się także, jeśliokaże się faworytem tegorocznym wyścigu onagrodę Filmwebuw kategorii "Najlepszy najgorszy film".Główny bohater ( David Harbour ) - syn szatana sprowadzony na Ziemię przez nazistów, ale wychowany przez brytyjskiego naukowca - musi tym razem stawić czoła królowej czarownic Nimue ( Milla Jovovich ). Wiedźma zamierza eksterminować homo sapiens i oddać świat pod panowanie magicznych istot. Jakby tego było mało, narzędziem zagłady planuje uczynić Hellboya. Czerwonoskóry twardziel jest w kropce. Ci, których broni, na każdym kroku okazują mu wrogość i pogardę. Z kolei w stosunku do tych, których ma zabijać, odczuwa empatię. Sprawy nie ułatwia przybrany ojciec księcia piekieł - oschły, pryncypialny profesor Bruttenholm ( Ian McShane ) przypominający sobie o podopiecznym głównie wtedy, gdy do ubicia czeka jakiś potwór. Czy diabelskie geny bohatera wezmą górę nad ludzkim wychowaniem, a ulice spłyną krwią niewinnych? Zegar zagłady właśnie przyspieszył.Film Marshalla wystawi na nielichą próbę miłośników stylowych mrocznych baśni del Toro . Twórcy wrzucają do jednego kotła wszystko, co nawinie im się pod rękę: króla Artura i Babę Jagę, morderczego guźca i mistyczne monstra rodem z obrazów Zdzisława Beksińskiego, Mötley Crüe i hiszpańskojęzyczny cover "Rock You Like a Hurricane", niezłe praktyczne efekty specjalne oraz niedogotowane, tandetne CGI. Dodają do tego zestawu garść wyrazistych choć słabo scharakteryzowanych postaci drugoplanowych (w tym pyskatą nastolatkę-medium oraz gburowatego wojaka), a całość podlewają koszarowym żartem na modłę. Wychodzi z tego kino klasy B, które ponad przeciętność wynosi przede wszystkim kreacja Harboura . Gwieździeudała się ta sama sztuka co Ronowi Perlmanowi w filmach del Toro. Pomimo kilogramów charakteryzacji uchwycił on esencję postaci Hellboya: wisielczy humor, poczucie wyobcowania oraz rys zmęczonego, targanego wątpliwościami speca od brudnej roboty.Jest u Marshalla scena będąca zwiastunem innego, bardziej interesującego filmu. Oto tytułowy bohater przenosi się do alternatywnego wymiaru i ląduje w chatce na kurzej łapie. Spotkanie z właścicielką nieruchomości przywodzi na myśl zarówno okrutne bajki braci Grimm jak i klasyczną telewizyjną antologięSenny koszmar kroczy pod rękę z groteską, cyfrowe czary idealnie dopełniają "analogową" scenografię, a mistrzowie charakteryzacji wspinają się na wyżyny swojego kunsztu. Nie miałbym nic przeciwko, żeby cały utwór utrzymany był w podobnym klimacie. Choć nie takistraszny, jak go krytycy malują, to mógłby być jednak znacznie lepszy.