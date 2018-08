Super znowu jest być super

Niezmiernie bawi mnie fakt, że sequel (wydany po 14 latach od premiery oryginału!) animowanej podróby fantastycznej czwórki zarobił w weekend otwarcia w USA prawie dwa razy więcej niż film o najsłynniejszej grupie superbohaterów z Supermanem, Batmanem i Wonder Woman, znany szerzej jako ta nieudana kopia " Avengers ", o której nikt już nie pamięta. A " Iniemamocnych 2 " będziemy pamiętać. Brad Bird pod szyldem Pixara dał nam prawdopodobnie najlepszy sequel w historii studia (co niestety nie jest dużym osiągnięciem, patrząc na mierną konkurencję w walce o ten tytuł, może z wyjątkiem " Toy Story 2 "). Jedynka jest jednym z tych filmów, do których nigdy nie miałem wielkiej miłości. Jasne, bardzo doceniam to co udało się jej osiągnąć w cholernym 2004 roku (w czasach przed MCU i Batmanami Nolana) - zrobić kompetentny film superhero i pierwszy animowany film studia oparty na ludziach, a nie gadających rybkach/zabawkach/robalach. Niedawno go sobie odkurzyłem i tak, trzyma się naprawdę nieźle, dalej bawi, dalej to solidna rozrywka (choć lokacje są nieco monotonne no i villain mnie zupełnie nie kupił).Kontynuacja jest lepsza pod praktycznie każdym względem. Przepiękna, zabawna, pełna wyczucia. Zachwyca obłędna reżyseria Birda podczas scen akcji (pod względem trzymania w napięciu i skomplikowania, to coś koło jego " Mission: Impossible - Ghost Protocol "), odpowiednio wybrzmiewają spokojniejsze momenty w domowym zaciszu, gdy pan Iniemamocny ma na głowie zajmowanie się domem i dziećmi pod nieobecność swej małżonki. Pozytywnie zaskoczył mnie pełen energii finał, nieco lepszy niż się spodziewałem główny wróg (tzn. to twój standardowy przeciwnik z filmów Marvela z minimum backstory, ale dla mnie wypadł i tak lepiej niż coś co prezentowała jedynka) oraz ile miejsca poświęcili choćby Violetcie. No i fani Jack Jacka na pewno będą zachwyceni ile ten brzdąc rozrabia na ekranie. Tak po prawdzie, nieważne, który Iniemamocny jest waszym ulubionym, i tak powinniście nie być zawiedzeni jego występem i czasem ekranowym.Mieszane uczucia za to mam do polskiego dubbingu. Animacje przyzwyczaiły nas do niesamowicie wysokiego poziomu w tym aspekcie, ale tutaj... nie wiem, czy to wina tłumaczy, czy nieco dziwnego czytania niektórych dialogów, ale od czasu do czasu coś wytrącało mnie z rytmu. Nie zrozumcie mnie źle, Fronczewski czy Gruszka robią tu fantastyczną robotę, po prostu całości trochę brakuje do niemalże idealnych pod tym względem " Zwierzogród (2016) Zwierzogrodu " czy " W głowie się nie mieści ". Tu jest ,"tylko'' w porządku.Nie nazwałbym tego perełkę Pixara. Choćby nowi superbohaterowie wypadli bardzo blado (ich prezentacje i kostiumy... meh), a całość nie ma po prostu cienia szansy zszokować jakością w dobie wszechobecnych udanych adaptacji komiksowych (jak zrobił to oryginał 14 lat temu). Mimo to, nie da się nie docenić, iż " Iniemamocni 2 " dostarczyli dokładnie tego czego powinni. To po prostu fantastyczna, niegłupia i trzymająca uwagę widza (w każdym wieku) zabawa. Patrząc na niesamowicie dobre wyniki finansowe, może zobaczymy za kilka lat trzecią część przygód tej wesołej superrodzinki?PS – Ostrzeżenie przed seansem o tym, że film zawiera błyskające światełka mogące negatywnie oddziaływać na niektórych, to nie przesada. Jedna obecna tu scena zmasakruje każdego wrażliwego na takowego efekty.